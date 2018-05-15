杜蘭特37分擊落火箭 勇士西區冠軍賽拔頭籌

NBA勇士隊杜蘭特（中）15日狂飆37分，率領勇士在客場以119比106擊落火箭。（圖取自勇士隊推特twitter.com/warriors）

（中央社記者李晉緯台北15日電）NBA勇士隊杜蘭特（Kevin Durant）今天狂飆37分，率領勇士在客場以119比106擊落火箭，在西區冠軍賽拿下開門紅。



美國職籃（NBA）西區冠軍賽首戰，今天由例行賽排名第2的金州勇士，客場挑戰例行賽西區龍頭休士頓火箭。



比賽開打後，火箭的哈登（James Harden）、勇士的杜蘭特輪流飆分，在兩人各自攻下12分、13分的情況下，火箭在首節以30比29領先勇士1分；上半場勇士杜蘭特、湯普森（Klay Thompson）合拿29分，哈登、保羅（Chris Paul）合拿35分，兩隊以56比56打成平手。



下半場開打後，勇士一度將領先拉開到11分，但格林（Gerald Green）砍進3分球，曾讓火箭將落後縮小到5分，三節打完，勇士以87比80領先火箭；末節追分時刻，火箭關鍵時刻失誤偏多，始終未能把比分超前，最終勇士以119比106在客場帶走勝利。



勇士今天贏球除在7戰4勝制的比賽拔得頭籌，這場客場的勝利也讓勇士爭取到主場優勢。



勇士今天4人得分破十，以杜蘭特的37分最高，湯普森的28分次之，柯瑞（Stephen Curry）、伊古歐達拉（Andre Iguodala）分別拿下18分、11分；火箭哈登砍下全場最高41分，保羅有23分、11籃板演出，高登（Eric Gordon）、卡佩拉（Clint Capela）分別獲得15分、12分。



賽後杜蘭特表示，今天是西區冠軍賽首戰，勇士又是在客場出擊，重要性自然不言可喻，「我們盡可能在進攻時把能量打出來，防守上隊友們也彼此幫忙，努力打出強悍的防守。」



對於在第三節拉開領先，成為最後贏球的關鍵，杜蘭特說：「火箭是會不斷在3分線外攻擊的球隊，我們能做的就是不讓他們在3分線外投順，從結果來看當時的防守是成功的。」（編輯：方沛清）1070515



