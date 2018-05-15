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備戰亞運桌球 陳建安逐步增強力量

發稿時間：2018/05/15 13:03

最新更新：2018/05/15 13:03

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（中央社記者龍柏安高雄15日電）今年亞運，肩負奪牌重任的中華男子桌球代表隊，正在高雄國家運動訓練中心操兵備戰，台灣桌球好手陳建安明顯變得更壯，他坦言，「從去年開始，我的重量訓練一直增加中」。

4年前仁川亞運，中華男子桌球代表隊在男團拿下銅牌，今年同樣頂著奪牌壓力，而去年國際桌球總會（ITTF）變更比賽用球材質，將塑料球材質換成工程塑料ABS，這種新球的優點是球體更堅硬圓勻，球速變得更快，球的質地耐寒且防潮，缺點是旋轉力大幅下降，對於歐洲力量型的選手明顯更有優勢。

陳建安承認，經過一段時間磨合後，明白自己在力量上與歐洲選手有一段落差，因此早從去年開始有計畫性的增加重量訓練強度，最大肌力已比過去增加25%至30%，每週維持2至3次的重量訓練，也有針對下肢的爆發力進行強化。

雖然訓練刻苦，陳建安透露每晚都會和2歲大的寶貝兒子視訊，「一方面是怕他記不得我了，另一方面和小孩聊天，對我來說是一種放鬆」。

距離亞運開幕還剩3個多月，亞運中華桌球代表隊總教練許榮展透露，接下來仍讓球員維持既定出國比賽節奏，透過以賽代訓的方式調整，比賽空窗期就返回中心繼續修正、調整。

亞運代表隊自5月底開始，將依序參加香港、中國與日本3場國際賽，7月中則會再打韓國與澳洲2場公開賽，接著就準備迎接亞運來臨。（編輯：張芷瑄/方沛清）1070515

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