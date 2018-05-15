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中職選秀會7月2日登場 悍將握狀元籤

發稿時間：2018/05/15 14:30

最新更新：2018/05/15 14:30

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（中央記者謝靜雯台北15日綜合報導）今年中職年度選秀會將於7月2日登場，即日起開放報名，最終參選名單6月25日確定，未符合參選資格者，可透過新人選拔測試會取得資格，富邦悍將隊握狀元籤。

中職年度選秀會開始報名，參選資格包括自2013年起曾入選青棒、成棒國家代表隊的球員，包括經典賽、世界棒球12強賽、世界大學運動會、U21、U23、U18世界盃棒球賽、亞洲棒球錦標賽、亞洲運動會、亞洲青棒錦標賽；或者近一年參加爆米花棒球聯盟、本年度全國成棒甲組春季聯賽獲個人獎項前2名的球員。

此外也可經過聯盟所屬球團推薦取得資格；高中應屆畢業生除符合上述國手資歷外，也可透過聯盟推薦、聯盟所屬球團推薦、高中木棒組教練推薦，若為本國籍旅外高中應屆畢業生，則僅能透過球團推薦取得資格。

若未符合參選資格，只要年滿18歲、且具有青棒木棒組或甲組成棒選手資歷，可以報名新人選拔測試會，透過實戰測試通過後取得參選資格，測試會報名至6月11日截止，將於6月18日上午9時於新莊棒球場舉行。

球團選拔順序依照前一年度戰績及季後賽進行方式決定，富邦悍將隊握有狀元籤，接下來依序為統一獅、中信兄弟和Lamigo桃猿隊。（編輯：張芷瑄）1070515

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