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助攻王柏融全壘打自責 高國輝：該還總要還

發稿時間：2018/05/15 16:20

最新更新：2018/05/15 16:20

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（中央社記者謝靜雯新北15日電）中職富邦悍將隊高國輝，13日與Lamigo桃猿隊比賽將王柏融深遠飛球拍出全壘打牆，送王柏融單場雙響砲；高國輝表示當下已經盡力，也很自責沒有幫投手擋下球，「但該還的總是要還」。

類似的狀況連兩次找上王柏融和高國輝，4月26日王柏融打出的左外野飛球，當下以為是碰到高國輝手套彈回來、變成二壘打，但後來重看影片應該是先碰到場外音箱，應為全壘打，當下球隊沒有提出挑戰，5月13日王柏融再打出左外野飛球，高國輝「助攻」一拍，送王柏融單場雙響砲。

高國輝表示，5月13日的狀況當下覺得應該可以接到球，「這兩次的球都是蠻強勁的平飛球，13日比賽如果放掉不接，可能也會打在全壘打牆上，所以想要把球攔下來，可能角度不對才會拍出去」；上次沒收王柏融全壘打，這次送王柏融一轟，高國輝表示：「該還的總是要還」。

把球拍出全壘打牆當下，高國輝表示心情不會是覺得丟臉，「我覺得我已經盡力了，但沒辦法幫投手擋下來，覺得很不好意思」。

相較於守備，高國輝更在意近期打擊狀況低潮，高國輝從5月5日敲出個人本季第3轟後，近5場比賽都沒有安打，打擊率降至2成09，「守備本來就不算我的強項，我比較在意打擊狀況。」

高國輝透露，打擊狀況一直調整不好，「可能是想得太複雜了，現在想辦法讓想法簡單一點」；為了幫助高國輝儘快調整回打擊狀況，悍將隊教練團也不斷調整棒次，高國輝表示，打幾棒都沒有差別，「就是上場打擊的順序而已，現階段只能多練習，有機會上場比賽就把練習的東西在場上發揮」。（編輯：李錫璋）1070515

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