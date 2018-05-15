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世界盃德國拚衛冕 頭號門神恐缺陣

發稿時間：2018/05/15 17:48

最新更新：2018/05/15 17:48

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（中央社柏林14日綜合外電報導）世界盃足球賽衛冕軍德國隊教頭勒夫（Joachim Loew）15日將選出世足德國隊的初步35人名單，但4年前幫德國奪冠的頭號門將諾伊爾，這次很可能因傷無法參與衛冕大業

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，諾伊爾（Manuel Neuer）因蹠骨骨折，去年9月就未上陣比賽，整季僅出賽5場，剩下的時間都在為能趕上世足賽養傷，數週之前他仍很樂觀，但最近態度已有轉變。

諾伊爾上週坦承，他不認為自己在沒有足夠練習的情況下，還能參與像世足這樣的大賽。

前拜仁與德國國家隊門神卡恩（Oliver Kahn）接受「畫報」（Bild）訪問時說：「如果他還不能上場，很明顯他就是沒達百分之百健康狀態，因為海因克斯（Heynckes，拜仁教頭）無論如何都會讓他上場。」

卡恩並非唯一質疑諾伊爾仍能擔任德國頭號門神的人；畫報近期一次民調顯示，50%的受訪讀者表示，根本不會選諾伊爾去踢世足賽。

現在令勒夫頭痛的是，要否還是先把諾伊爾選入，屆時再看情況換將，還是索性壯士斷腕，直接宣布讓特斯泰根（Marc-Andre ter Stegen）成為第一門將？

26歲的特斯泰根效力西甲勁旅巴塞隆納，幫巴塞隆納奪下歐冠冠軍，是世界最佳門將之一，去年德國隊聯合會盃（Confederations Cup）封王，他也是功臣，找他接替諾伊爾並無不可。

帳面上看，選健康的特斯泰根絕對比選尚未復原的諾伊爾好，關鍵在於特斯泰根能否發揮諾伊爾擔任德國隊長那種穩定軍心的效應。（譯者：陳亦偉/核稿：徐崇哲）1070515

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