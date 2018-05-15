郭泓志術後重回一軍 言退休葉總保留

（中央社記者謝靜雯新北15日電）中職富邦悍將隊投手郭泓志等了約8個月重回一軍，歷經手術再回到場上，郭泓志篤定表示今年是生涯最終年，但總教練葉君璋語帶保留說，季後的事很難說，搞不好他覺得還可投、還想要投也不一定。



郭泓志上一次在中職一軍出賽為去年9月28日，今年3月初接受睪丸腫瘤手術，復原狀況良好。4月開始牛棚練投，4月28日術後首度二軍出賽，目前為止本季二軍出賽5場，總計投5局失掉1分責失分，二軍防禦率1.80。



相隔約8個月郭泓志再回到一軍，今天牛棚待命，郭泓志表示，「很開心可以再回到球場上，這段時間開刀、復健，球隊給我很大的空間，努力做好該做的事情、再回到球場上。」



「不死鳥」郭泓志生涯多次接受手術，但第9次手術有點不同，他坦言一開始當然會緊張，「這不是一般運動傷害的開刀，家人的陪伴很重要，感謝球隊給我很大的空間和支持。」



郭泓志直言：「不是可能，今年就是球員生涯最後一年」，但他不覺得感傷，「可以在這邊打球蠻開心的，上場就是把自己的能力表現出來、幫助球隊，不管定位在第幾局」，目前投球調整狀況不錯，上場就是全力以赴。



總教練葉君璋對於郭泓志說是「球員生涯最後一年」語帶保留；葉君璋說，「季後的事情很難說，搞不好季後他覺得他還可以投、還想要投也不一定」，不會因此影響場上的調度。



郭泓志回到一軍定位7局過後，投球數25至30球，葉君璋表示，「他回到球場上不僅是球技上，對年輕球員心理上也有很大的幫助，可以讓他們更有自信一點。」（編輯：吳佳穎/李錫璋）1070515