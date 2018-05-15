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與高手過招尬百米 楊俊瀚打趣要跑進10秒內

發稿時間：2018/05/15 18:40

最新更新：2018/05/15 19:29

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台灣100、200公尺雙料全國紀錄保持人、「台灣最速男」楊俊瀚，將在月底台灣國際田徑公開賽參戰100公尺，他開玩笑地說：「希望能跑進10秒內。」中央社記者張新偉攝　107年5月15日台灣100、200公尺雙料全國紀錄保持人、「台灣最速男」楊俊瀚，將在月底台灣國際田徑公開賽參戰100公尺，他開玩笑地說：「希望能跑進10秒內。」中央社記者張新偉攝　107年5月15日

（中央社記者龍柏安高雄15日電）台灣100、200公尺雙料全國紀錄保持人、「台灣最速男」楊俊瀚，將在月底台灣國際田徑公開賽參戰100公尺，他開玩笑地說：「希望能跑進10秒內。」

雅加達亞運倒數最後3個月，國家運動訓練中心今起一連開放3天，讓媒體入園採訪亞運國手近況，月初才在107年全國大專院校運動會男子200公尺決賽，飆出20秒33全國新猷的楊俊瀚，今年亞運也鎖定在200公尺搶牌，沒想到卻在台灣國際田徑公開賽選擇參加100公尺。

教練陶武訓坦言，原本他們的計畫是要參加200公尺，不過今年大會邀請來生涯最佳成績9秒97的南非好手布魯傑斯（Henrico Bruintjies），他念頭一轉：「我本來就設定楊俊瀚今年100公尺可跑出10秒15左右的成績，我想如果比賽中他能咬住對手，加上老天爺順風幫忙，他有可能跑進10秒15以內。」

對於有機會和布魯傑斯同場較勁，楊俊瀚先是開玩笑地說：「希望能跑進10秒內。」接著才正色表示：「主要是希望能有不同的刺激啦。」

雅加達亞運主戰場設定在200公尺，台灣公開賽又要跑100公尺，楊俊瀚強調，這並不會影響到他備戰亞運的節奏，他解釋若一場比賽，只要專攻一項個人項目，在賽事的準備相對單純也簡單，也不會造成太多疲勞。

陶武訓預估，若今年亞運男子200公尺決賽，楊俊瀚能跑進20秒30以內、再破全國，基本上金牌就不是問題，而楊俊瀚也透露，目前訓練的強度很大，目的是讓他在身體疲勞情況下維持有質量的訓練，就是希望能在亞運繳出佳績。（編輯：張銘坤）1070515

備戰亞運，台灣100、200公尺雙料全國紀錄保持人、「台灣最速男」楊俊瀚，將在月底台灣國際田徑公開賽參戰100公尺，以賽代訓。圖為楊俊瀚在國訓練習。中央社記者張新偉攝　107年5月15日備戰亞運，台灣100、200公尺雙料全國紀錄保持人、「台灣最速男」楊俊瀚，將在月底台灣國際田徑公開賽參戰100公尺，以賽代訓。圖為楊俊瀚在國訓練習。中央社記者張新偉攝　107年5月15日
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