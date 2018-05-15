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台東縣勝花蓮 戰新北爭小馬青少棒代表權

發稿時間：2018/05/15 19:23

最新更新：2018/05/15 19:23

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（中央社記者謝靜雯台北15日電）107年全國青少棒錦標賽4強賽，台東縣對今天與花蓮縣交手，兩隊比賽前半段僵持不下，台東縣7局靠著接連安打搶分，以3比1晉級冠軍戰，明天將與新北市爭冠。

台東縣隊此次比賽以台東體中、桃源國中為主體，選入卑南、泰源國中選手組成聯隊，台東縣12日比賽不敵新北市隊、落入敗部，昨天擊敗台中市隊、晉級4強，今天與同樣來自東部的球隊花蓮縣交手。

今天比賽花蓮縣隊3局2人出局後，靠著楊志傑三壘打、陳柏佑安打，先拿1分，台東縣4局追分，靠著保送、暴投、接連安打送回追平分，1比1扳平比數。

兩隊今天比賽6局打完1比1僵持不下，7局台東縣隊靠著朱靖恩、陽益政接連安打、高飛犧牲打，先取得2比1領先，黃劼希適時安打，替球隊多添1分保險分。

台東縣隊教練葉明嘉表示，這次盃賽球隊跌跌撞撞一路打進冠軍戰，能夠打到這邊選手表現已經很不錯了，這次台東縣聯隊戰力其實完備，陣中有3名去年U12世界盃少棒賽國手，在場上扮演不錯的領頭作用。

此次全國青少棒錦標賽為2018年美國小馬聯盟（PONY）小馬級（13-14歲）青少棒錦標賽國內選拔賽，冠軍隊取得中華代表權。

台東縣上一次拿下小馬青少棒賽中華代表權為2009年，明天冠軍戰將再度與新北市碰頭，葉明嘉表示，上一次交手主要是殘壘過多輸球，「兩隊投打實力五五波，但我們有速度優勢，只要打擊能發揮，勝算不小」。（編輯：李錫璋）1070515

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