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再見金門 水上摩托車隊航向澎湖

發稿時間：2018/05/16 10:46

最新更新：2018/05/16 10:46

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（中央社記者黃慧敏金門縣16日電）迎著晨曦，31台水上摩托車今早從金門後豐港出發，航向澎湖。摩托車濺出的水花，迤邐海面。車手說，從海面上看金門別有風景，期盼遊艇港早日興建，讓他們可以常常造訪金門。

嘉義縣體育會水中運動委員會、台灣水上摩托車協會和嘉義縣救難協會共同舉辦的「台金水上摩托車極限長航」，12日從嘉義布袋港出發，經澎湖到金門；團員結束廈門旅遊後，昨天返回金門，今天清早5時左右到碼頭，6時10分出發。

嘉義水上摩托車隊隊長張宏全，是這次極限長航總領隊，20年前曾在金門服役。張宏全說，從海上看金門，有完全不一樣的風貌；只要裝備齊全，水上摩托車是很安全的運動，尤其金門這麼美，很值得推廣水上摩托車運動。

張宏全特別感謝金門縣港務處的大力支持，他期待金門能夠早日興建遊艇港，讓水上摩托車能夠直接靠岸停泊，而不是像現在必須利用吊車吊到海面上或吊上岸。他說，以後金門如有遊艇碼頭，「我每年至少來兩次」。

台灣摩水上摩托車協會秘書長魏聖峰說，其實11年前水上摩托車隊就曾來過金門，但當時只有13人，不像這次這麼大陣仗。

魏聖峰表示，這次是以訓練為主，目標是要推廣水上摩托車運動；他並透露，此行也有「踩線」意味，希望透過金門縣政府的協助，促成水上摩托車隊明年從台灣「直航」到廈門。

這次31名車手中，多數是嘉義水上車隊成員，還有5名來自花蓮；馬來西亞陳志雄則是連續7年都來台灣參與壯遊。他說，台灣與馬來西亞的海況非常不同，每年都要來台灣自我挑戰。

至於水上摩托車到底有什麼魅力，車手許保民說，一望無際的海洋，讓人心曠神怡。張宏全也說，來的時候他們看到了海龜、翻車魚，還有上百隻海豚，蔚為奇觀，和大自然同在的感覺很棒。

由於早上風平浪靜，嘉義水上摩托車隊選擇今天清晨出發返航。上路前，大家一一穿上救生衣、防曬防寒衣、防滑鞋、手套、太陽眼鏡，甚至安全帽等；此外，衛星電話、無線電也是不可少的配備。副領隊周志朋還示範海上自動飲水裝備和「方便」措施。

除了31台水上摩托車，隨行的還有一艘補給艇和兩艘戒護船，全員43人，大家高喊「金門，下次再見」，一起駛離後豐港，預訂中午以前抵達澎湖。全團將在澎湖停留一晚，明天再返回布袋，結束6天極限挑戰。（編輯：梁君棣）1070516

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