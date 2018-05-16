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詹姆斯轟42分白費 塞爾蒂克東區冠軍戰2連勝

發稿時間：2018/05/16 12:32

最新更新：2018/05/16 12:32

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（中央社記者李晉緯台北16日電）NBA東區冠軍戰持續進行，客隊騎士的詹姆斯轟下全場最高42分，但主場的塞爾蒂克打出團隊籃球，共6人得分達兩位數，在下半場逆轉戰局，最終以107比94擊敗騎士拿下2連勝。

美國職籃（NBA）東區冠軍賽第2戰今天進行，在系列賽拿下首勝的波士頓塞爾蒂克在主場迎戰克里夫蘭騎士。

比賽開打後，騎士的詹姆斯（LeBron James）展現一夫當關氣勢，13次出手命中8球，單節轟下21分，率騎士首節以27比23取得4分領先，在他半場攻下25分帶領下，騎士以55比48領先地主塞爾蒂克。

下半場比賽開打後，塞爾蒂克在3節剩下4分多鐘時，靠史瑪特（Marcus Smart）砍進三分球，以72比71將比分超前，在得分多點開花的情況下，塞爾蒂克在第3節打出36比22攻勢，在第3節結束時也以84比77，反倒7分領先騎士。

末節塞爾蒂克幾度將領先拉開到兩位數，雖然騎士嘗試反撲，但始終未能將比分超前，塞爾蒂克在末節打出23比17攻勢，最終以107比94擊敗騎士，在7戰4勝制的東區冠軍賽拿下2連勝。

塞爾蒂克今天先發5人得分都破十，全隊6人得分達兩位數，其中以攻下23分的布朗（Jaylen Brown）表現最佳，騎士則有3人得分達兩位數，攻勢集中在詹姆斯身上，他今天攻下全場最高42分。

賽後布朗表示，全隊都想贏球，所以非常努力的要在下半場將比分超前，下半場球隊的攻守確實更為出色，是今天拿下勝利的關鍵。

塞爾蒂克陣中老將霍福德（Al Horford）今天有15分、10籃板的「雙十」表現，是球隊贏球的重要助力，對此布朗認為，「霍福德整年都是球隊領袖，他帶領我們不斷往前」。

拿下主場2連勝，塞爾蒂克接下來將前進克里夫蘭挑戰騎士隊，布朗提到，騎士回到主場勢必會強勢反彈，「我們必須設法拿出更好表現」。（編輯：李亨山）1070516

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