迪歐普日韓世界盃進球 寫塞內加爾歷史

（中央社記者李晉緯台北16日電）俄羅斯世界盃倒數30天，國際足總（FIFA）以「30」為題撰文，描述迪歐普在日韓世界盃小組賽對法國一役的第30分鐘進球，締造塞內加爾隊史在世界盃的首度進球、首場勝利兩項歷史紀錄。



2002年的日韓世界盃小組賽，當時法國陣中有中場珀蒂（ Emmanuel Petit）、門將巴泰斯（Fabien Barthez）等1998年世界盃冠軍班底，但塞內加爾的中場大將迪歐普（Papa Bouba Diop）硬是在比賽第30分鐘進球，靠著這全場唯一的進球，塞內加爾以1比0擊敗法國。



當年的世界盃，塞內加爾以1勝2和、A組第2名之姿晉級，接著在淘汰賽中對上瑞典，於延長賽後勝出晉級8強；8強賽與土耳其一路僵持到延長賽後，才以0比1惜敗止步。



今年40歲、已經退休的迪歐普，當年的進球別具意義，因為這球是塞內加爾隊史首度在世界盃進球，也讓塞內加爾首度在世界盃亮相就擊敗尋求衛冕的法國，以勝利寫下歷史的一頁。



相對的，這對當時法國的總教練勒梅爾（Roger Lemerre）來說則是不可承受之重，因為當時勒梅爾雖將名將席丹（Zinedine Zidane）選進陣中，但席丹因腿部傷勢未能在對塞內加爾一役上場，最後甚至只在小組賽最終戰勉強上陣。



少了中場核心席丹的穿針引線，法國當年在3場小組賽中一球未進，以1和2敗的成績在小組墊底，也讓堂堂的衛冕軍在小組賽後就狼狽出局。



第21屆世界盃足球賽將於6月14日至7月15日在俄羅斯舉行，塞內加爾和波蘭、哥倫比亞以及日本同在H組。（編輯：黃瑞弘）1070516