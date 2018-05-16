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大谷翔平首打第2棒 坦言不熟悉這棒次

發稿時間：2018/05/16 17:55

最新更新：2018/05/16 18:39

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美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊球星大谷翔平擔任先發指定打擊首次打第2棒，賽後他答覆記者提問，表示這個棒次他不熟悉，因此感到有些陌生。（共同社提供）美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊球星大谷翔平擔任先發指定打擊首次打第2棒，賽後他答覆記者提問，表示這個棒次他不熟悉，因此感到有些陌生。（共同社提供）

（中央社記者曹宇帆安那罕16日專電）美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊在安那罕主場對戰休士頓太空人隊，天使日籍二刀流球星大谷翔平擔任先發指定打擊首次打第2棒，他說，不熟悉這棒次，對他而言有些陌生。

這是大谷翔平轉美職發展，先發指定打擊首次打第2棒，4打數擊出1安打，雖然打擊率由賽前的3成48略降至3成42，卻是連續4場比賽都擊出安打。

賽後記者會上，大谷翔平答覆記者提問坦承，這個棒次他不熟悉，因此感到有些陌生，不過還是能夠適應。

因這場比賽首局天使開路先鋒楚勞特（Mike Trout）獲四壞保送，輪由大谷翔平上場打擊被三振，之後的第3棒厄普頓（Justin Upton）擊出全壘打，當時天使2比0領先。

記者問他，比較打第2棒與第4、第5棒的差異，大谷翔平說，棒次之間的銜接很重要，像是厄普頓今天擊出全壘打，若他當時能上壘，球隊即可3分進帳。

這場比賽最後太空人5比3逆轉勝天使。明天兩隊將繼續在天使主場，展開這個系列3連戰的最後一戰。（編輯：陳惠珍）1070516

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