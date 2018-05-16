陳重羽有企圖心 黃甘霖看好盜壘潛力

（中央社記者黃巧雯桃園16日電）中華職棒統一獅隊總教練黃甘霖在球員生涯累積295次盜壘，至今仍是聯盟紀錄，他看好陣中捕手陳重羽同樣也有盜壘潛力，且具有企圖心，是很有能力的球員。



對中信兄弟王勝偉目前生涯累積199次盜壘成功，只差一次就成為聯盟史上第4位達成200盜的球員，黃甘霖今天表示：「這種紀錄也是個里程碑，希望下面的人可以破我的紀錄。」



談到盜壘，黃甘霖看好捕手陳重羽具有潛力，他提到無論是守哪個位置，有能力就要發揮給球迷看，且只要做好盜壘、撲壘基本功，就不會受傷。



黃甘霖說，陳重羽有企圖心，能判斷盜壘和滑壘時機，是名很有能力的球員。



陳重羽本季8次盜壘成功，暫與富邦悍將李宗賢並列第2。陳重羽說，沒有特別要拚盜壘王，打的都是短程安打，上壘後有機會盡量跑、為球隊貢獻。



陳重羽在業餘就常盜壘，大三參加春季聯賽，預賽階段就曾15、16次盜壘成功，他透露關鍵在於職棒不容易看到捕手比的暗號，需要靠經驗猜測投手下一球會投什麼球，但業餘投手牽制能力不佳，加上捕手不太注意盜壘，較容易抓盜壘節奏。



不只盜壘，陳重羽打擊能力也令人驚艷，12日對中信兄弟比賽，單場敲出4支安打，本季打擊率3成52。黃甘霖稱讚：「一點都不像捕手在打擊。」



黃甘霖指出，儘管捕手以配球為主，但中職只有4隊，競爭激烈，因此捕手除了配球、引導能力要好，打擊也不能是斷層。



陳重羽則說，每週有5場比賽，並不會給自己設定太高目標，無論打數多少，希望每星期能打出5支安打，平均每場1支，其餘就是做好守備工作。（編輯：陳怡璇/黃瑞弘）1070516