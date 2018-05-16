先發9人全員安打 桃猿16比2大勝統一獅

（中央社記者黃巧雯桃園16日電）中職Lamigo桃猿隊今天對統一獅隊，桃猿尼克斯投6局僅失1分，加上先發9人全員安打，全場敲出19支安打，終場以16比2大勝，與排名第2的統一獅勝差拉開至2場。



上半季戰績排名前2名的桃猿隊、統一獅交手，賽前兩隊勝差僅差1場，桃猿隊此役攻勢不斷，靠著首局郭嚴文、第3局林承飛陽春砲，前3局取得2比0領先。



統一獅洋投馬丁尼茲第4局再度遇到危機，桃猿隊朱育賢、林承飛安打，先送回3分，王柏融在滿壘情況下又掃出清壘的三壘安打，桃猿後續再靠著安打得4分，統一獅單局換上2任投手都未能止血，讓桃猿隊單局打了15人次、灌進10分，第6至8局合計再添4分。



桃猿隊洋投尼克斯投6局失1分，牛棚王躍霖、黃偉晟與黃子鵬各投1局，僅再掉1分，終場以16比2獲勝，與統一獅勝差拉開至2場。



桃猿連續2場比賽贏對手13分以上，總教練洪一中說：「棒球不就這樣，打順了就一棒接一棒，不順的時候有時候連一支安打都打不進來。」



桃猿與統一獅本週2連戰被視為割喉戰，洪一中表示，例行賽還有20多場比賽，「就平常心，就是每場比賽都想要贏，沒有說對統一或對誰。」



桃猿隊先發9人全員都敲出安打，全場揮出19支安打，林承飛5打數3安打，包辦4分打點，拿下單場MVP。



林承飛因背部拉傷，上週僅先發1場，今天重回先發打線，單場3安打還開轟。他表示，傷勢已經好了，感謝隊友前幾場都很努力，打擊教練賽前曾建議他，「只要喜歡的球就全力去打，盡量把球打得更紮實、強勁，不要管說打到哪裡」。



至於先前是否受到傷勢影響，打擊不理想，林承飛認為，每個球員都有大大小小傷，一旦下場就是全力以赴，不會將表現不好歸咎於受傷的緣故。（編輯：黃瑞弘）1070516