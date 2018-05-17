哈登釋球權 火箭西區冠軍賽扳平勇士

（中央社記者李晉緯台北17日電）NBA西區冠軍賽首戰轟下41分的火箭明星球員哈登，今天在西區冠軍賽第2戰與隊友分享球權，讓全隊含他在內共3人得分破20，最終火箭以127比105擊敗勇士，在系列賽以1比1扳平。



美國職籃（NBA）西區冠軍賽首戰，即便哈登（James Harden）狂飆全場最高41分，例行賽西區頭號種子休士頓火箭仍在主場以106比119敗給金州勇士。



今天比賽開打後，火箭得分多點開花，上半場4人得分達兩位數，除哈登攻下14分外，亞瑞薩（Trevor Ariza）、塔克（P.J. Tucker）、高登（Eric Gordon）也分別獲得15分、14分、13分，一路領先且在次節一度領先達19分的情況下，火箭上半場以64比50領先勇士。



下半場比賽開打，向來善打第3節比賽的勇士，卻仍不見起色，僅靠杜蘭特（Kevin Durant）獨撐大局，讓火箭3節打完以95比79領先勇士；第4節剩下6分多鐘，火箭把領先拉開到22分，讓比賽勝負從此沒有懸念，最終火箭以127比105擊敗勇士。



火箭今天贏球，在7戰4勝制的西區冠軍賽，與勇士戰成1比1平手，也避免在主場吞下2連敗的窘境。



火箭今天5人得分達兩位數，其中哈登與高登都攻下全隊最高的27分，另外塔克、亞瑞薩、保羅（Chris Paul）分別獲得22分、19分、16分。



勇士今天攻勢集中在杜蘭特身上，他包括3個三分球在內，整場比賽22次出手命中13球，攻下全場最高38分，柯瑞（Stephen Curry）今天只投進1個三分球，整場比賽19次出手命中7球拿下16分，其他球員都只有個位數得分。



賽後哈登表示，前場比賽輸球後，「我們必須想辦法打得更聰明、更努力，尤其我們面對的是冠軍隊伍，所以必須設法打得更好。」



對於今天隊友提供的火力支援，哈登認為，球隊進攻時製造了很多空檔出手的機會，防守時也藉攻守轉換做出攻擊機會，所以今天才能有平均的火力發揮。



談到接下來將到客場作戰，哈登說，接下來就是要設法把今天表現出的優點留下，在第3戰持續保持、發揮，就有贏球機會。（編輯：吳佳穎/卞金峰）1070517