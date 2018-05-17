家暴外遇風波遭富邦釋出 黃勝雄致歉

（中央社記者黃巧雯台北17日綜合報導）中華職棒富邦悍將投手黃勝雄遭媒體爆料家暴、外遇，昨天遭球隊釋出，黃勝雄今天透過球員工會轉發聲明，承認對社會做出最錯誤的示範，並表達歉意。



對於「鏡週刊」報導黃勝雄家暴、外遇事件，富邦悍將昨天兩度發布聲明，並以嚴重違反富邦悍將球隊管理規範，情節重大，傷害公司形象及聲譽甚劇為由，決定將黃勝雄釋出。



黃勝雄今天透過球員工會轉發聲明，他說：「針對近日風波，我做出對社會最錯誤的示範，也沒有盡到身為職棒球員的社會責任，造成球團、家人困擾，深感自責和慚愧。」



黃勝雄表示，雖然再多的道歉也彌補不了這次事件中，對我深愛的球團、隊友及家人所造成的影響與傷害，但為大家帶來這麼多的困擾與媒體資源的浪費，真的很對不起。



黃勝雄除了感謝棒球路上教育、支持過他的所有教練、前輩、球迷與媒體朋友外，他也強調，會深刻檢討，積極處理所有問題，並再次向這次事件中所有受到影響的人，致上最深歉意。



此外，針對會員黃勝雄遭到富邦球團釋出，球員工會今天也同步發布聲明表示，富邦球團第一時間即與工會窗口聯繫，讓工會能協助保障球員權益，並在後續處理上持續與工會代表保持資訊共享，確保球員基本權益能在工會協助下得到保護。



球員工會認為，富邦球團這次事件處理流程，應可作為未來聯盟與各球團面對突發事件的作業參考。（編輯：張芷瑄）1070517