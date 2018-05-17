/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 個人申請西城秀樹白沙屯 金曲獎
>rss

家暴外遇風波遭富邦釋出 黃勝雄致歉

發稿時間：2018/05/17 13:58

最新更新：2018/05/17 13:58

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者黃巧雯台北17日綜合報導）中華職棒富邦悍將投手黃勝雄遭媒體爆料家暴、外遇，昨天遭球隊釋出，黃勝雄今天透過球員工會轉發聲明，承認對社會做出最錯誤的示範，並表達歉意。

對於「鏡週刊」報導黃勝雄家暴、外遇事件，富邦悍將昨天兩度發布聲明，並以嚴重違反富邦悍將球隊管理規範，情節重大，傷害公司形象及聲譽甚劇為由，決定將黃勝雄釋出。

黃勝雄今天透過球員工會轉發聲明，他說：「針對近日風波，我做出對社會最錯誤的示範，也沒有盡到身為職棒球員的社會責任，造成球團、家人困擾，深感自責和慚愧。」

黃勝雄表示，雖然再多的道歉也彌補不了這次事件中，對我深愛的球團、隊友及家人所造成的影響與傷害，但為大家帶來這麼多的困擾與媒體資源的浪費，真的很對不起。

黃勝雄除了感謝棒球路上教育、支持過他的所有教練、前輩、球迷與媒體朋友外，他也強調，會深刻檢討，積極處理所有問題，並再次向這次事件中所有受到影響的人，致上最深歉意。

此外，針對會員黃勝雄遭到富邦球團釋出，球員工會今天也同步發布聲明表示，富邦球團第一時間即與工會窗口聯繫，讓工會能協助保障球員權益，並在後續處理上持續與工會代表保持資訊共享，確保球員基本權益能在工會協助下得到保護。

球員工會認為，富邦球團這次事件處理流程，應可作為未來聯盟與各球團面對突發事件的作業參考。（編輯：張芷瑄）1070517

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP