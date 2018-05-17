模擬高大對手 中華羽球隊有秘密武器

（中央社記者龍柏安高雄17日電）羽球界近年身材高大的球員越來越多，中華羽球代表隊為模擬對手的高角度殺球，國家運動訓練中心羽球場架設一座30公分的高台，女單好手白馭珀說：「我都要趴在地上救球」。



2018雅加達亞運倒數只剩最後3個多月，國家運動訓練中心選在總集訓前開放媒體入園，讓民眾瞭解選手備戰情況。



現今世界排名第1的丹麥球王安賽龍（Viktor Axelsen），身高就有194公分，前世界球后、印度女將辛度（Pusarla Venkata Sindhu），身高也逼近180公分，高大球員無論在殺球還是切球時，角度都比較小（羽球界俗稱角度較尖），防守難度較高，因此國訓中心特別打造高台訓練場，讓中華隊球員適應面對高大球員時不同的打法。



白馭珀坦言，現今國際羽壇當中，包括辛度、西班牙女將馬琳馬琳（Carolina Marin），都屬於殺球角度較尖的球員，就算找男子選手來陪練，也不一定能達到模擬效果，「所以利用高台來訓練，會有完全不一樣的感受」。



中華羽球代表隊今天上午正常操兵結束後，明天就將出發前往泰國參加湯優盃（湯姆斯盃與優霸盃）團體賽，白馭珀也透露，希望能在小戴拿下女單第1點後，她能鞏固拿下第2點，帶給接棒的女雙球員更多信心。（編輯：方沛清）1070517