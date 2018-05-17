大谷翔平打擊繳白卷 稱讚魏蘭德很棒

（中央社記者曹宇帆安那罕16日專電）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊日籍選手大谷翔平今天表示，完投晚間比賽的休士頓太空人隊投手魏蘭德很棒，能面對這樣的好投手，對他來說是很好的經驗。



天使在安那罕主場與太空人3連戰最後一場，遭遇強投魏蘭德（Justin Verlander），大谷翔平4次上場打擊全繳白卷且被三振3次，魏蘭德則完投9局且完封天使，最後太空人2比0於天使主場揚威。



賽後記者會上，二刀流球星大谷翔平答覆記者詢問表示，藉由這場面對魏蘭德的比賽，體會魏蘭德是很棒的投手，當他上場打擊時，曾思考該怎麼對付魏蘭德，但對付好投手實在不容易。



大谷翔平說，對他來說，這場比賽是很好的經驗，並說藉著這次機會，他發現很多事情自己還不明白，該如何吸收這次與魏蘭德交手的經驗非常重要。



雖然天使被完封而吞敗，但整場比賽並非沒有突破魏蘭德球威的機會，像是8局下與9局下，可惜最後仍錯失得分機會。



天使先發投手李察斯（Garrett Richards）投7局表現不俗，投出4個三振，太空人打者面對他只敲了4支安打，可惜2局上的2分全壘打讓他承擔敗投。



天使總教練索西亞（Mike Scioscia）在賽後記者會表示，因未能適時擊出安打給對手製造壓力，加上幾次壘上有人的機會沒把握住，尤其當魏蘭德發覺有機會可完投完封時，他更是全力以赴，魏蘭德的確替太空人投了一場好球。



天使在主場與太空人3連戰告一段落後，緊接著將繼續在主場與坦帕灣光芒隊4連戰，大谷翔平預計在美西時間20日、台北時間21日先發主投4連戰的最後一場，力拚個人第4勝。（編輯：郭中翰）1070517