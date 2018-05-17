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英格蘭隊世界盃名單出爐 1962年來最菜

發稿時間：2018/05/17 16:58

最新更新：2018/05/17 17:39

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英格蘭足球代表隊總教練邵斯蓋特為世界盃挑選青年軍，除了亞歷山大-阿諾德（左）入選，也點名波普（中），還徵召德爾夫（右）踢左閘或中場位置。（圖左取自亞歷山大-阿諾德推特twitter.com/trentaa98；圖中取自維基共享資源，作者Charltonkyle，CC BY-SA 4.0；圖右取自維基共享資源，作者Football.ua，CC BY-SA 3.0）英格蘭足球代表隊總教練邵斯蓋特為世界盃挑選青年軍，除了亞歷山大-阿諾德（左）入選，也點名波普（中），還徵召德爾夫（右）踢左閘或中場位置。（圖左取自亞歷山大-阿諾德推特twitter.com/trentaa98；圖中取自維基共享資源，作者Charltonkyle，CC BY-SA 4.0；圖右取自維基共享資源，作者Football.ua，CC BY-SA 3.0）

（中央社倫敦16日綜合外電報導）英格蘭足球代表隊總教練邵斯蓋特大刀改革為世界盃挑選青年軍，球員平均只為國家隊出戰過19次，是英國1962年來最菜的國家隊，知名老將哈特和威爾謝爾等人則不見列名。

邵斯蓋特（Gareth Southgate）今天證實，一如外界預期，他已將西漢姆聯隊（West Ham）出借門將哈特（Joe Hart）及兵工廠隊（Arsenal）中場威爾謝爾（Jack Wilshere）排除在今年世界盃陣容之外。

法新社報導，哈特31歲，已75度為國家隊出戰；頻傳負傷、26歲的威爾謝爾則代表國家隊出戰過34次。

但邵斯蓋特今年優先挑選年輕球員，期盼能帶領表現低落的英格蘭隊大膽邁向新時代。19歲的利物浦（Liverpool）右閘亞歷山大-阿諾德（Trent Alexander-Arnold）入選，將隨隊搭機赴俄羅斯。

今年英格蘭隊23名球員平均僅披國家隊戰袍19次，是英國1962年以來最菜的世界盃代表隊。

本季歐洲冠軍聯賽（Champions League）利物浦隊挺進冠軍戰，亞歷山大-阿諾德一路上表現令人印象深刻，因此獲選。

邵斯蓋特說：「亞歷山大-阿諾德首度入選國家隊實至名歸，我們挑選年輕球員，不只是因為他們年輕，而是他們的表現值得獲選。」

除了亞歷山大-阿諾德，邵斯蓋特也點名伯恩利（Burnley）的波普（Nick Pope）取代哈特守門，波普26歲，是3名門將中最年長的一位；另外他也徵召曼城（Manchester City）德爾夫（Fabian Delph）踢左閘或中場位置，取代威爾謝爾。（譯者：梁元齡/核稿：林憬屏）1070517

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