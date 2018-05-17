/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 傘兵西城秀樹個人申請 金曲獎
>rss

陽建福回一軍不求紀錄 要拚到40歲

發稿時間：2018/05/17 18:12

最新更新：2018/05/17 18:12

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者謝靜雯桃園17日電）統一獅戰績關鍵時刻拉上老經驗投手陽建福上一軍，本季二軍防禦率出色的他自評球速和控球還沒達到要求，目前定位長中繼，不強求先發紀錄，「有機會繼續打球已經很開心」。

39歲的陽建福是目前中職現役最老投手，今年春訓時教練團原本計畫讓生涯先發出賽199場的他本季定位先發，但開季前拉傷、遲至4月才開始在二軍出賽。

陽建福本季雖然較晚起步，但二軍出賽表現不錯，目前為止二軍後援出賽9場，總計投10局防禦率1.80；但陽建福自評狀況還好，「速度沒有完全出來，控球時好時壞，還沒有達到想要的水準。」

這次回一軍定位長中繼，設定最多投2至3局。陽建福表示，春訓一開始是以先發去調整、準備，但後來受傷，身體狀況不如剛開始春訓時這麼好，教練團也將他調整為中繼投手。他去年整季一軍出賽都是定位中繼，對這個角色並不陌生。

對於挑戰中職第4人達成生涯200場先發出賽，陽建福透露：「沒有去想了，有機會繼續打球已經很高興了，上場就盡自己最大的能力，表現給球團、球迷看」；不追求紀錄，但陽建福給自己設定目標，「希望可以投到40歲」。

獅隊這兩場比賽直接與中職戰績首位Lamigo桃猿隊交手，對勝差影響大，此時拉上老經驗投手陽建福，總教練黃甘霖表示，陽建福定位長中繼，原本明天才要讓他上一軍，球隊昨天比賽消耗較多牛棚投手，提早一天讓他上來，但非必要今天不會上場。（編輯：黃瑞弘）1070517

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP