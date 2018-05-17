陽建福回一軍不求紀錄 要拚到40歲

（中央社記者謝靜雯桃園17日電）統一獅戰績關鍵時刻拉上老經驗投手陽建福上一軍，本季二軍防禦率出色的他自評球速和控球還沒達到要求，目前定位長中繼，不強求先發紀錄，「有機會繼續打球已經很開心」。



39歲的陽建福是目前中職現役最老投手，今年春訓時教練團原本計畫讓生涯先發出賽199場的他本季定位先發，但開季前拉傷、遲至4月才開始在二軍出賽。



陽建福本季雖然較晚起步，但二軍出賽表現不錯，目前為止二軍後援出賽9場，總計投10局防禦率1.80；但陽建福自評狀況還好，「速度沒有完全出來，控球時好時壞，還沒有達到想要的水準。」



這次回一軍定位長中繼，設定最多投2至3局。陽建福表示，春訓一開始是以先發去調整、準備，但後來受傷，身體狀況不如剛開始春訓時這麼好，教練團也將他調整為中繼投手。他去年整季一軍出賽都是定位中繼，對這個角色並不陌生。



對於挑戰中職第4人達成生涯200場先發出賽，陽建福透露：「沒有去想了，有機會繼續打球已經很高興了，上場就盡自己最大的能力，表現給球團、球迷看」；不追求紀錄，但陽建福給自己設定目標，「希望可以投到40歲」。



獅隊這兩場比賽直接與中職戰績首位Lamigo桃猿隊交手，對勝差影響大，此時拉上老經驗投手陽建福，總教練黃甘霖表示，陽建福定位長中繼，原本明天才要讓他上一軍，球隊昨天比賽消耗較多牛棚投手，提早一天讓他上來，但非必要今天不會上場。（編輯：黃瑞弘）1070517