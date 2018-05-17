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許淑淨低調行善 2年來捐款近百萬

發稿時間：2018/05/17 18:24

最新更新：2018/05/17 18:24

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（中央社記者龍柏安高雄17日電）奧運金牌女將許淑淨生性低調，鮮少有公開活動，就連私底下低調行善，也絕口不提，中華舉重隊總教練蔡溫義爆料：「許淑淨從2016年里約奧運回來後，公益捐款近百萬。」

許淑淨一開始聽到要問她捐款事，她連忙揮手說：「這沒什麼好說的，我做這些事不是為了讓大家知道。」不過蔡溫義告訴她：「我們知道妳不是為了出名，但你的善行可以激勵社會人心，讓社會上有更多人一起加入不是更好？」許淑淨才勉強答應。

去年台灣燈會在許淑淨的老家雲林舉辦，她一口氣就捐出40萬，此外她還贈送了國中母校崙貝國中舉重隊製冰機與水療機，而高中母校文山高中要整修防護室，她也慷慨捐贈20萬元。

「文山高中裡有很多原住民，設備非常簡陋，許淑淨自己從那邊出來，所以非常清楚狀況。」蔡溫義強調，文山舉重隊的成績一向很好，所以許淑淨有感若設備可以提升，對學妹們的未來會更好，因此主動接觸，表達贊助意願。

蔡溫義坦言，許淑淨是他看過最樸實的孩子，也是最懂得回饋的選手之一，他說：「這些年她獲得國家很多的資源和照顧，才有今天的成就，所以當她有能力了，也懂得、願意去分享，我對她的這些行為非常驕傲。」

去年在美國舉辦的世界舉重錦標賽，許淑淨不慎弄傷了右手肘，目前仍在復健與治療中，不過她仍積極備戰雅加達亞運，今天下午與學妹江念欣一起進行心肺與核心訓練，她額頭上掛著斗大汗珠，強調自己公益做得沒有很多，只是盡自己一小份力量，希望能讓這個社會變得更好。（編輯：劉政權）1070517

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