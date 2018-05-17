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陳琥牛棚日假先發 20日還要再先發

發稿時間：2018/05/17 20:13

最新更新：2018/05/17 20:41

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zoom in 中信兄弟投手陳琥17日對戰富邦悍將以假先發角色登板，中信總教練史耐德（圖）透露，17日是陳琥牛棚日，盼透過比賽張力協助調整，並預告陳琥20日還要再先發。中央社記者黃巧雯攝　107年5月17日中信兄弟投手陳琥17日對戰富邦悍將以假先發角色登板，中信總教練史耐德（圖）透露，17日是陳琥牛棚日，盼透過比賽張力協助調整，並預告陳琥20日還要再先發。中央社記者黃巧雯攝　107年5月17日

（中央社記者黃巧雯新北17日電）中信兄弟投手陳琥休息3天後，今天對戰富邦悍將以假先發角色登板，中信總教練史耐德透露，今天是陳琥表定牛棚日，希望透過比賽張力協助調整，並預告陳琥20日還要再先發。

中信兄弟本週繼續採行假性先發戰術，由原先牛棚投手投2局後，再由洋投或原本先發投手長中繼，中信今天派出陳琥對決富邦悍將陳仕朋，其中陳琥13日才剛出賽投5局，休息3天後再度登板。

由於陳琥年僅20歲，又是第一年在一軍出賽，僅休息3日又登板，史耐德解釋，今天是陳琥表定的牛棚日，因此以比賽張力協助其牛棚調整，預計投2至3局，設定投30至40球，以準備20日擔任先發。

史耐德強調，投手教練有與陳琥討論，「陳琥也想要這樣來做看看」，有確定選手意願才安排，也會嚴密監控投手投球數，希望讓選手手臂維持健康、投滿一整季。

談到明、後2天「真先發」的投手，史耐德表示，目前僅能確定是賽格威或艾迪頓，但還不確定先後順序，而鄭錡鴻有可能擔任其中一場假性先發，「他（鄭錡鴻）本人也有表達強烈意願」。

至於牛棚投手江忠城、陳柏豪未來是否有機會擔任假性先發的投手，史耐德指出，有可能，但也要看對戰紀錄。（編輯：陳怡璇/張銘坤）1070517

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