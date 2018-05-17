世足賽爭鋒 墨西哥4關鍵要素

（中央社記者李晉緯台北17日電）墨西哥備戰俄羅斯世界盃，陣中明星中後衛莫雷諾就提出包括：野心、準備、粉絲、團結，4個墨西哥想在世界盃爭霸的關鍵要素。



即將在6月14日開踢的俄羅斯世界盃，對30歲的墨西哥好手莫雷諾（Hector Moreno）而言來得正是時候，他和並肩作戰多年的隊友，將一起爭取這長期以來夢想的榮耀。



墨西哥在本次世界盃與德國、瑞典、韓國同在F組，想要在小組脫穎而出、直闖16強淘汰賽，面臨不小的挑戰，而莫雷諾已經準備好率隊拿出最好表現，力拚在小組殺出重圍



針對墨西哥要如何在俄羅斯世界盃闖出佳績，國際足球總會（FIFA）官方網站的一篇文章中，莫雷諾提到野心、準備、粉絲、團結4個關鍵要素。



莫雷諾表示，他的野心就是要成為世界冠軍，他知道他的隊友們也有相同的答案，「我們就是要去俄羅斯贏球的」。雖然要達成這樣的目標，可能和運氣、裁判、對手等都有關係，「但我知道我想要什麼，也知道我的隊友要什麼」，雖然不知道最終結果，但大家會為自己的付出、對國家的奉獻感到驕傲。



莫雷諾提到，自從歐索李歐（Juan Carlos Osorio）接任總教練，墨西哥已經開始為世界盃做最好的準備，「我們學習很多，也進步得很快」，歐索李歐盡全力在幫助球隊成長，即便球隊輸了幾場熱身賽，但大家上了場，腦中都有清楚的策略，這是學習、成長的一部分。



墨西哥球迷熱情在全世界都十分出名，莫雷諾說：「不論在街上或是社群媒體上，粉絲總是向我們表達他們的支持，並希望我們在世界盃中有好的表現」，而球隊也想用成績讓球迷、家人感到欣慰。



墨西哥參加2014年巴西世界盃的核心都仍在陣中，莫雷諾提到，他和大部分的隊友都認識很久了，這4年來大家的技術都成長了許多，也累積了不少經驗，「等世界盃開踢，你就能看到我們的改變」。（編輯：黃瑞弘）1070517