6旅外球員歸隊 中華男籃18人名單出爐

（中央社記者李晉緯台北17日電）備戰世界盃男籃賽亞洲區資格賽兩場主場賽事，中華隊18人名單今天公布，其中包括旅外的曾文鼎、「新台灣人」戴維斯（Quincy Davis）、泰山高中的新生代混血長人譚傑龍等人入選。



備戰6月29日、7月2日在台北和平籃球館進行的兩場世界盃男籃亞洲區資格賽，中華隊21日起將在台北展開集訓。



中華隊目前累積1勝3敗，接下來6月29日對菲律賓、7月2日對日本，只要拿下其中1場比賽的勝利，就能晉級下一輪。



針對這兩場關鍵戰役，中華隊將展開集訓，中華民國籃球協會今天公布18人培訓名單，至於之前讓「黃金世代」再聚首的計畫，因為田壘腳踝開刀來不及歸隊確定破局；至於林志傑的部分，中華隊總教練周俊三表示，目前以公布的18人為主，但仍會持續與林志傑溝通。



在這份名單中有旅外的曾文鼎、陳盈駿、周儀翔、劉錚、胡瓏貿、楊敬敏，超級籃球聯賽（SBL）的戴維斯、簡浩、呂政儒、蔣淯安、蘇翊傑、陳冠全、周柏臣、彭俊諺、李德威、林郅為、黃聰翰，和泰山高中的譚傑龍。



中華隊教練團由總教練周俊三領軍，輔以外籍教練派克（Charlie Parker）、顧問鄭志龍、教練桑茂森與顏行書、體能訓練員王建惟，組成分工細膩的專業教練團隊，期待能在這兩場主場賽事中搶下關鍵勝利。（編輯：黃瑞弘）1070517