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中信2轟擊退富邦 王勝偉生涯200盜

發稿時間：2018/05/17 22:57

最新更新：2018/05/17 22:57

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（中央社記者黃巧雯新北17日電）中華職棒中信兄弟今天對戰富邦悍將，靠著張志豪、王峻杰聯手開轟，終場以10比7贏球，中信兄弟王勝偉此役也完成生涯第200盜紀錄，為中職史上第4人。

中信兄弟今天派出僅休息3天、投手陳琥登板，對決富邦悍將陳仕朋，陳琥首局就遇到亂流，讓富邦靠著1支安打和2次保送，無人出局、攻占滿壘，但隨後讓蔣智賢擊成平飛球、跑者離壘過遠遭刺殺，一次拿下2個出局數，並三振陳品捷，順利度過首局危機。

陳仕朋前3局僅讓中信兄弟擊出1支安打，4局上一口氣被揮出5支安打，包括張志豪3分砲、王峻杰陽春砲，加上隊友失誤，僅投3.2局失6分（4分自責分）。

富邦悍將陳鴻文因近期先發表現不佳，轉任中繼，今天接替陳仕朋投球，為本季首度以中繼身分登板，投1.1局未失分，被敲1支安打、送出1次三振。

富邦悍將直到第6局才靠著陳凱倫陽春全壘打打破鴨蛋、開啟攻勢，單局合計攻下2分，但第7、8局又被中信兄弟追加4分，富邦儘管9局下展開反攻，追回5分，但未能扳平比數，終場中信兄弟仍以10比7獲勝。

中信兄弟王勝偉此役第4局靠著三壘方向滾地球，對手傳球失誤上壘，面對投捕搭檔陳鴻文、方克偉，隨後盜上二壘，完成生涯第200盜，中職史上第4人。

王峻杰連續2場單場3安打，今天還開轟，前一次敲出全壘打已是2013年，今天獲選單場MVP也是生涯首次。

相隔5年再敲出生涯第2轟，王峻杰表示，打到的時候就知道有可能會全壘打，「這幾場揮棒的感覺蠻不錯，自己也有感覺到，遇到設定的球就大膽揮擊」。

王峻杰透露，蠻想在主場拿MVP，未來會再努力看看，看能不能多拿幾座MVP、幫球隊贏球。（編輯：張銘坤）1070517

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