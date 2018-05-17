黃子鵬奪生涯首勝 可望搶下第5號先發

（中央社記者謝靜雯桃園17日電）中職Lamigo桃猿隊投手黃子鵬今天中繼2.1局好投，陳俊秀關鍵安打建功，率隊以6比5擊敗統一獅拿下近期4連勝，與獅隊勝差拉開至3場。黃子鵬收下中職生涯首勝，短期內可望轉先發。



目前戰績排名首位的Lamigo桃猿隊這兩場比賽與排名第2的統一獅隊交手，今天桃猿隊2局靠著接連3支安打、失誤，單局拿下4分，獅隊4局靠著鄭鎧文個人本季首轟先追1分，5局再靠著接連安打、高國慶3分砲，單局追回4分，以5比4超前比數。



桃猿隊7局1人出局後，靠著郭嚴文安打、保送，陳俊秀關鍵二壘打，一棒送回2分翻轉戰局，幫助球隊拿下勝利。



黃子鵬5局2人出局後接手中繼，連續解決4名打者，7局被敲安打，但守備幫忙，沒有失掉分數。



黃子鵬總計投2.1局被敲1支安打，投出3次三振、無失分，收下個人中職生涯一軍首勝，目前本季一軍出賽4場，總計投6.1局無失分，防禦率維持0。



總教練洪一中肯定黃子鵬表現，提到原本擔心黃子鵬面對左右打者會有落差，但這幾場比賽觀察下來沒有太大問題，「短期之內可能讓他轉成先發，取代原本的5號先發投手林樺慶。」



黃子鵬收下個人中職生涯首勝，後援投手陳禹勳特別把最後一球留下來給他。他表示，1分差時登板，但上場沒有特別管分數，「就是一球一球投，專注面對每個打者」。



他說，過去都是在電視機前面看到學長或隊友達成生涯里程碑，「今天終於自己當主角」。



黃子鵬感謝學長、隊友幫忙打回分數，也幫忙守下比賽勝利，「現在在職棒場上投得每一球對我來說都很重要，首勝獻給所有支持我的人，但首勝球會自己留著。」1070517