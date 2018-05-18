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內馬爾術後拚世界盃 稱面臨生涯最大挑戰

發稿時間：2018/05/18 15:06

最新更新：2018/05/18 15:19

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因腳傷開刀的巴西前鋒內馬爾表示，目前無法確定能在世界盃以完全健康的身體應戰。（圖取自內馬爾臉書facebook.com/neymarjr）因腳傷開刀的巴西前鋒內馬爾表示，目前無法確定能在世界盃以完全健康的身體應戰。（圖取自內馬爾臉書facebook.com/neymarjr）

（中央社記者李晉緯台北18日電）因腳傷開刀的巴西前鋒內馬爾（Neymar）正逐漸康復，但他接受英國媒體獨立報訪問時坦言對傷勢仍十分憂心，他表示目前無法確定能在世界盃以完全健康的身體應戰，並直言這是他「生涯最大挑戰」。

俄羅斯世界盃將於6月14日揭開序幕，對此，26歲的內馬爾表示，要在手術後適應世界盃的強度，是他職業生涯的最大挑戰，因為他仍對自己受傷的腳，該如何面對這樣頂級的賽事感到憂心。

目前效力於法甲巴黎聖日耳曼的內馬爾日前曾提到，他這次的傷勢並不輕，現在眼前的一大挑戰是，在術後休息3個月沒踢球後，就要在世界盃披掛上陣。

「除了球迷的期待，我對自己的期望也很高，這就是為什麼我正面臨生涯最大的挑戰」，內馬爾說。

內馬爾這次必須回到巴西接受手術治療，因為他不但扭到腳踝，2月25日更弄斷了第5蹠骨，當時他便擔心自己無法趕上6月14日開踢的俄羅斯世界盃，他說：「當時我曾害怕來不及歸隊，但醫療團隊在檢視我的傷勢後，向我說明了手術細節和需要恢復的時間，這才讓我放下心來」。

內馬爾表示，他已經開始訓練，雖然還是有點擔心，但目前一切都很順利，他說：「我開始射門、傳球，一切都一點一滴在進步中」。

尋求隊史第6座世界盃冠軍的巴西，這次和瑞士、哥斯大黎加、塞爾維亞同在E組，巴西的小組賽首戰將是在6月17日對上瑞士。

被視為奪冠熱門的巴西，15日公布他們本次參加俄羅斯世界盃的23人名單，在少了因膝傷無法參賽的右後衛艾維斯（Dani Alves）後，讓巴西更需倚靠內馬爾（Neymar）歸隊帶來的能量。（編輯：方沛清）1070518

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