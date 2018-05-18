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備戰2018世足 日本公布27人名單

發稿時間：2018/05/18 15:48

最新更新：2018/05/18 15:48

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（中央社記者黃名璽東京18日專電）日本足球代表隊總教練西野朗，今天公布備戰2018世界盃足球賽日本隊27人名單，包括本田圭佑、香川真司、岡崎慎司等人；月底將選出正式出賽的23人。

日本放送協會（NHK）報導，今天公布的27位選手，17人在海外踢球，其餘10人隸屬日本職業足球聯賽。

中場球員部分，日本隊選出本田圭佑及長谷部誠等實力戰將，另外加上21歲的井手口陽介與22歲的三竿健斗年輕一輩球員，及傷癒復出的香川真司等人。

前鋒球員則選出岡崎慎司、杉本健勇及中島翔哉等人。

西野朗表示，入選的27位球員都是現況不錯、有實戰成績或未來有發展性的選手。

這27人將從21日起合宿練習，並在31日選出最後參加世足賽的23人。

最後入選的23人，6月2日將從日本啟程前往奧地利，與瑞士等國進行練習賽，預計13日抵達俄羅斯。

2018年俄羅斯世足賽將在日本時間6月15日開幕，進行一個月的賽事。日本至今在世足賽出賽5次，最佳成績是踢進16強。

日本1998年第一次踢進世足賽，當屆在法國舉行；第2次是2002年的日韓世足賽；第3次是2006年的德國世足賽；第4次是2010年南非世足賽；第5次是2014年的巴西世足賽。

日本在5屆世足賽17場賽事，取得4勝9負4平手的成績。（編輯：郭中翰）1070518

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