棒協理事長19日改選 辜仲諒同額競選

（中央社記者黃巧雯台北18日綜合報導）中華民國棒球協會明天將改選，僅中國信託慈善基金會董事長辜仲諒登記參選理事長，雖是同額競選，但根據規定，得票數須達全體會員20%以上，至少得拿329票才能當選。



旗下擁有職棒球隊中信兄弟隊的辜仲諒，一般預料可順利當選，可望成為首位跨足職棒、業餘棒球的協會理事長，外界也期待能藉此化解棒協和中職對中華隊參與國際賽長久以來的歧異。



棒協19日將進行理事長、理事、監事選舉，除了選出理事長外，預計將選出理事30名，監事9名，而理事長為當然理事，預計7月1日交接。



這次僅辜仲諒同額競選棒協理事長，根據棒協第12屆理事長、理事、監事選舉實施原則規定，其得票數須達全體會員20%以上。



棒協統計，這次選舉具有投票權個人會員共1598人，團體會員共21個，團體會員代表共42人，原先總投票數為1640票，因棒協近日發現因故遺漏1名已繳納會費的會員，因此總投票數增至1641票。



換句話說，辜仲諒須在1641張會員票中，至少得拿下329票才算當選，若得票數不足20%，理事長將改由所有理事推選。



除了理事長外，理事方面應選30名，共38人角逐，包括統一獅領隊蘇泰安，中信集團旗下這次也有不少人馬登記參選理事。



另有12人參選監事，將選出9名，目前效力於台中市台灣人壽成棒隊的球員張泰山這次也登記參選，並提出希望穩固基層棒球、改善民間球場的硬體設備與環境、提升基層棒球訓練方式與觀念等政見。



因應國民體育法修法，棒協去年通過組織章程修正草案，理事長改由全體會員直選，體育署先前移交棒協的預報會員名單總計有1萬1382人，棒協根據新修訂組織章程進行個人會員資格初審，初審名單完成後，通知新申請入會且通過初審者繳費和繳交身分證明，最後完成入會者僅有一成多。（編輯：黃瑞弘）1070518