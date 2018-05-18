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辜仲諒可望接掌棒協 廖正井：深慶得人

發稿時間：2018/05/18 17:30

最新更新：2018/05/18 17:30

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（中央社記者黃巧雯台北18日電）中華民國棒球協會明天將改選，僅中國信託慈善基金會董事長辜仲諒登記參選理事長，當選機率大，現任理事長廖正井今天說，辜仲諒能接下棒子，讓他很放心，並直呼「深慶得人」。

廖正井今天出席「107年華南金控盃全國少棒、青少棒錦標賽」賽事宣傳記者會，由於明天棒協即將選出新任的理事長，即將卸任的廖正井，神情也顯得輕鬆不少。

對於辜仲諒角逐棒協理事長一職，廖正井開心地說，一代比一代強，辜仲諒能夠接下這個棒子，讓他非常放心，也感到榮耀，並直呼「深慶得人」。

廖正井提到，辜仲諒有興趣，並具專業，小學、中學都是很好的棒球選手，加上企業規模也夠大。

由於辜仲諒為中華職棒中信兄弟的老闆，廖正井期待，未來辜仲諒接任棒協理事長後，棒協能與職棒密切合作，將來能說服職棒好手，能以國家為榮、參加國家代表隊。

棒協明天上午10時至下午3時將舉行理事長、理事、監事選舉，預計下午4時計票結束，目前規劃5月31日召開理監事會，選出常務理、監事以及副理事長，理監事會結束後，將召開正式記者會，之後會將選舉結果報內政部。

另外，棒協與華南金控今天記者會中正式宣布啟動「一球圓一夢：守護初衷 勇敢造夢」三部曲，分別是「我要當國手」、「前進大聯盟」及「下一個台灣之光」。

首部曲「我要當國手」，即是華南金控盃全國少棒與青少棒錦標賽將在5月23日至6月10日接連開打，將遴選出中華代表隊，代表國家出戰國際賽事。

二部曲「前進大聯盟」及三部曲「下一個台灣之光」，華南金控將分別贊助首度在台灣舉辦的「2018 MLB CUP Taiwan」以及「2018年第10屆BFA亞洲盃少棒錦標賽」。

剛入選世界大學棒球錦標賽27人培訓名單的投手林安可現身鼓勵球員，能努力爭取當國手，他認為，當國手除了可以上電視外，最大的好處是可以出國，「因為你沒有當國手，這輩子可能都不會出國去別的國家」。

林安可同時也呼籲球員，無論在任何比賽，都不要保留自己的實力，「球場就是我們的舞台，我們要在舞台上發光發熱，盡全力去表現」。（編輯：張銘坤）1070518

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