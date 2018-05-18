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搶灘料羅灣 22日金門籍優先報名

發稿時間：2018/05/18 18:05

最新更新：2018/05/18 18:05

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（中央社記者黃慧敏金門縣18日電）2018搶灘料羅灣金門海上長泳7月29日在料羅灣海域舉行，當天上午7時在金湖料羅82據點報到，游泳距離來回3000公尺。主辦單位今天表示，5月22日受理金門籍民眾優先報名。

金門-廈門泳渡從2009年開辦，去年因廈門舉辦金磚五國領導人會議停辦，今年邁入第9屆。7月28日上午10時30在廈門椰風寨救生指揮中心海灘鳴槍開賽，目的地是金門烈嶼雙口海灘，距離約7公里。

依照往例，搶灘料羅灣-金門海上長泳活動在金廈泳渡隔天辦理，今年是第16屆，7月29日上午8時10分在料羅82據點鳴槍開賽，游到1500公尺後折返，距離共3000公尺。

縣府今天發布新聞稿表示，為了服務在地鄉親，大會將於5月22日上午8時到下午7時，在金門體育會受理金門籍民眾優先報名。歡迎愛好水上活動的縣民踴躍報名。

縣府指出，凡是愛好游泳人士，年滿10歲以上、75歲以下人士都可報名參加（未成年者由參加單位以具有救生技術能力的成年人全程負責安全），身體健康並具長泳能，都可以社團、機關、團體名義，3人以上組隊報名。為了安全起見，不受理個人報名。

身障人士每位必須有一位合格救生員陪同參加，負責游程的安全保護。有心絞痛、心肌梗塞、心律不整等心臟或心血管疾病或裝人工節律器、高低血壓、血糖不穩、羊癲癇等疾病或不適合長泳者，請勿報名。如果違反規定，後果自行負責。

搶灘料羅灣報名費新台幣750元，中華成人游泳協會會員、學生、軍警550元整，身障人士和陪同的救生員450元；除了一般人士，都必須檢附證明。

詳細報名方式，請向金門體育會 082-311148或金門縣運動管理學會082-312703詢問。報名地點金門體育會，位於金門縣立體育場2樓。1070518

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