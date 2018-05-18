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堅持17球季 布馮將褪下祖文特斯戰袍

發稿時間：2018/05/18 19:34

最新更新：2018/05/18 19:34

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（中央社記者李晉緯台北18日電）一度盛傳將退休的義大利傳奇門將布馮（Gianluigi Buffon），確定在歷經17年的堅持後，將在本週褪下義甲祖文特斯（Juventus）的戰袍，但目前尚未確定他是否就此高掛球鞋。

40歲的布馮是足球史上最佳門將之一，曾兩次當選義大利足球先生、2017年還被評選為年度最佳門將。他在17日的記者會表示，目前唯一可以確定的是，本週將是他在祖文特斯的最後一場比賽，「15天前我還很確定自己將要退休，但我現在收到一些邀請，所以我還在思考，下週我將做出決定。」

布馮2016年和祖文特斯續約，年薪450萬美元的合約將持續到下個月。他在1996年展開職業生涯，2001年以4600萬美元轉會費轉投祖文特斯，創下當時的世界紀錄，這對門將來說是筆天價，但布馮在這些年已經證明了身價。

布馮轉到祖文特斯時，已是義大利排名第一的門將，生涯5度披上國家隊戰袍出征世界盃，但義大利這次爆冷，被擋於俄羅斯世界盃門外，他宣布退出國家隊，也無緣成為史上首位6度參加世足的男人。

義大利在2006年的世界盃奪冠，布馮的職業生涯也維持在巔峰，但祖文特斯當時被降級，許多球員選擇跳槽，但布馮堅持留下來，是祖文特斯後來重新成為義大利足壇霸主的關鍵。

即便現在已經是新生代的天下，但布馮對義大利的貢獻不容抹滅，也確實值得用一場告別賽來紀念。（編輯：黃瑞弘）1070518

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