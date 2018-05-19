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企業女壘開打 亞運當驗收目標奧運

發稿時間：2018/05/19 11:35

最新更新：2018/05/19 12:08

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第3屆企業女子壘球聯賽19日開打，開幕戰由福添福嘉南鷹與凱撒勇士交手，兩隊都派出外籍投手掛帥搶勝。中央社記者謝靜雯攝　107年5月19日第3屆企業女子壘球聯賽19日開打，開幕戰由福添福嘉南鷹與凱撒勇士交手，兩隊都派出外籍投手掛帥搶勝。中央社記者謝靜雯攝　107年5月19日

（中央社記者謝靜雯台北19日電）企業女子壘球聯賽邁入第3屆，8月雅加達亞運是驗收，短期最大目標搶進奧運；本屆企業女壘聯賽今天開打，開幕戰由福添福嘉南鷹與凱撒勇士交手，兩隊都派出外籍投手掛帥搶勝。

2014年南韓仁川亞運中華女壘隊冠軍戰不敵日本，銀牌作收，壘球協會理事長陳任邦表示，在當時冠軍戰上，和中華奧會主席林鴻道討論，提出籌組舉辦企業女子壘球聯賽的想法，企業女壘2016年正式開打，今年邁入第3屆。

陳任邦感謝各界的支持，「企業女壘聯賽一步一步走向現在的規模，致力讓台灣女壘運動發展更蓬勃，希望持續以賽代訓，讓台灣男棒、女壘在國際比賽中都可以有好的成績。」

林鴻道點出，多比賽很重要，催生企業女子壘球聯賽，就是希望藉由更多比賽經驗，讓球員經驗更成熟，「今年8月的亞運，是我們成績驗收重要的比賽，但我們最終的目標還是2020年東京奧運，相信在大家的努力下，很有機會搶進奧運。」

此次企業女壘聯賽總計有凱撒勇士、台產鬥犬、福添福嘉南鷹、葳格豹和新世紀黃蜂共5支球隊參賽，今天開幕首戰由去年冠軍賽組合福添福嘉南鷹和凱撒勇士交手，兩隊都派出強力外援投手先發，福添福嘉南鷹派出日籍投手近藤光，凱撒勇士由捷克球員佩克科娃（Veronika Peckova）掛帥。

企業女壘聯賽將於台北青年公園棒球場、台中萬壽棒球場、高雄鳳新壘球場等地舉行，上半球季於6月24日結束，接下來各隊入選女壘國家隊球員們將赴美國移地訓練，備戰接下來的世界女子壘球錦標賽和亞運女壘賽，下半賽季將於9月8日展開。（編輯：管中維）1070519

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