大谷翔平二壘安打及保送上壘 無助天使止敗

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊18日出戰坦帕灣光芒隊，效力於天使隊的日籍二刀流球星大谷翔平靠著安打與保送兩度攻占三壘。（共同社提供）

（中央社記者曹宇帆安那罕18日專電）效力美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊的日籍二刀流球星大谷翔平，晚間在天使安那罕主場對坦帕灣光芒隊，靠著安打與保送兩度攻占三壘，但後繼無力，天使苦吞4連敗。



大谷翔平這場比賽先發指定打擊擔任第5棒，今晚2局下首次上場打擊，就擊出中間方向深遠的飛球。



不過這飛球最後在全壘打牆前落地，形成二壘安打，根據大聯盟的紀錄顯示，這是大谷翔平轉美職後所擊出的第5支二壘安打。



之後大谷翔平靠著隊友擊出內野滾地攻占三壘，但光芒的外野守備，隨後接殺眼看即將落地的飛球，3人出局，大谷翔平未能回本壘得分。



4局下，大谷翔平第2度上場打擊，獲四壞保送上壘，接著光芒先發投手史奈爾（Blake Snell）兩次暴投，大谷翔平再度上三壘，輪由馬多納多（Martin Maldonado）打擊，高飛球被接殺，3人出局，留下大谷翔平的三壘殘壘。



6局下，第3度打擊，大谷翔平擊出內野滾地出局，8局下沉寂已久的天使強棒楚勞特（Mike Trout）擊出右外野陽春全壘打，之後大谷翔平第4次上場打擊被三振，打擊率仍維持3成21。



最後光芒8比3打敗天使，天使苦吞4連敗。（編輯：陳俊碩）1070519