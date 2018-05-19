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擁有職棒隊的棒協理事長 辜仲諒史上第一人

發稿時間：2018/05/19 16:11

最新更新：2018/05/19 18:48

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中華民國棒球協會19日改選，同額競選的中國信託慈善基金會董事長辜仲諒當選理事長。（中央社檔案照片）中華民國棒球協會19日改選，同額競選的中國信託慈善基金會董事長辜仲諒當選理事長。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃巧雯、謝靜雯台北19日電）從小熱愛棒球的中國信託慈善基金會董事長辜仲諒，儘管因父親反對而放棄打球，但他靠著買下中職中信兄弟隊、推動業餘棒球，以及入主棒協，一步步構築自己的棒球夢。

因應國民體育法修法，棒協去年通過組織章程修正草案，理事長改由全體會員直選。辜仲諒這次同額競選，在總票數為1641票中，僅需329票就可當選，但他在今天投出的1138票中，拿下1025票，高票當選，成為首位擁有職棒球隊的棒協理事長。

很多人曾以為高爾夫球才是辜仲諒最愛，但他最愛的運動其實是棒球，從小就懷抱棒球夢的他，小學三年級時組了棒球隊，因為身材高大擔任隊長，當時在台北士林區到處找球隊比賽，只要有人介紹、牽線就參加。

「要不是爸爸，我就去打棒球了。」甚至在赴日本求學時，辜仲諒也加入棒球隊，對棒球難以忘情，後來因父親辜濂松反對，才未繼續打球。

辜仲諒曾透露，棒球教會他很多事情，像是棒球重視拚勁、團結的態度，讓他體會到與經營企業的精神一致。

辜仲諒舉例，一支棒球隊，隊員高、矮、胖、瘦、壯都有，就像5根手指頭般，有長有短，但才能握起拳頭，團結起來才有力量，藉此體會到團隊中每個人都有自己存在價值。

儘管辜仲諒後來沒走上棒球路，但他用另外一種方式，實現自己的棒球夢，擁有龐大象迷的兄弟象隊，2013年10月尋求買家，當年底中信集團確定接手買下，關鍵人物就是辜仲諒。

除了經營職棒球隊外，辜仲諒還力挺三級棒球，中信集團舉辦中信盃少棒賽，還贊助黑豹旗青棒賽，認養偏鄉國小棒球隊，並在屏東縣打造中國信託公益園區，提供少棒球員訓練、比賽以及住宿的場所。

儘管旗下已經有中信兄弟職棒隊，但辜仲諒眼光放眼亞洲，強調這些資源的投入不只是為了一支球隊，而是為了台灣棒球環境更好，有一天日本、南韓都想要來交手，進而成立亞洲職棒大聯盟。

在商界打滾多年的辜仲諒還說，台灣需要「一股氣」來帶動經濟，而棒球就是最大的希望，呼籲金融業等企業一起挺職棒。

「再大的困難，棒球要繼續做、繼續打」，辜仲諒用這句話展現他推動棒球的決心，這次參選棒協理事長，在政見中提出成立「國家隊棒球訓練中心」等政見，如今成為首位跨足職棒、業餘棒球的協會理事長，是台灣棒壇最具影響力的人，未來如何擴大推展台灣棒運，備受關注。

棒協預定31日召開理監事會議，會中選出常務理監事及副理事長，會後將舉行新任理事長記者會，在報請內政部核備後，7月1日交接。（編輯：黃瑞弘）1070519

中華民國棒球協會改選結果19日正式出爐，中國信託慈善基金會董事長辜仲諒得票數過門檻，確定當選第12屆棒協理事長。圖為計票現場大螢幕顯示開票結果。中央社記者謝靜雯攝　107年5月19日中華民國棒球協會改選結果19日正式出爐，中國信託慈善基金會董事長辜仲諒得票數過門檻，確定當選第12屆棒協理事長。圖為計票現場大螢幕顯示開票結果。中央社記者謝靜雯攝　107年5月19日

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