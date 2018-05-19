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蘇泰安彭誠浩當選棒協理事 張泰山當選監事

發稿時間：2018/05/19 17:12

最新更新：2018/05/19 17:12

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（中央社記者謝靜雯台北19日電）中華民國棒球協會今天改選，中國信託慈善基金會董事長辜仲諒拿下1025票當選第12屆理事長，理事當選人包括統一獅隊領隊蘇泰安、亞洲棒球總會會長彭誠浩等人，前職棒球星張泰山當選監事。

棒協理事總計38人參選、應選30人，此次總計1138人投票，有效票1119票，廢票19票，按照得票數和比例，個人會員理事取13名、團體會員理事10名、運動選手理事7名。

中信金融管理學院董事孫紀蘭以個人會員身分參選，在38名參選人中得票數最高，總計拿下600票，個人會員理事當選人13名得票數排名依序為孫紀蘭、林志強、陳献榮、高人傑、余政憲、羅宏瑜、黃志源、彭誠浩、蔡明堂、陳雨鑫、謝國棟、張登瑞、何孝齊。

團體會員理事得票最高為獅隊領隊蘇泰安，拿下362票，其他當選人依序為張滄彬、郭智輝、陳炳甫、郭志恆、邱名璋、柳宗義、陳嘉遠、廖豊民、游本力。

運動選手運動理事取7人，當選人得票數依序為楊清瓏、林華韋、葉志仙、趙士強、謝明勇、陳進財、曾慶裕。

監事總計11人參選，應選9人，得票最高的為律師林俊儀，拿下490票，其次為前職棒球星張泰山474票，接著當選人得票數排名依序為郭李建夫、黃士魁、謝承勳、蔡榮郎、蕭松彩、汪錦德和曾揚岳。（編輯：黃瑞弘）1070519

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