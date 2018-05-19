辜仲諒有助整合棒協中職 打進東京奧運大挑戰

（中央社記者黃巧雯台北19日電）旗下擁有中信兄弟職棒隊的中國信託慈善基金會董事長辜仲諒當選中華民國棒球協會理事長，棒界人士看好，有助改善棒協與中職之間的關係。



棒協今天舉行理事長、理事、監事選舉，辜仲諒高票當選新任理事長，由於明年11月將登場的世界12強賽，攸關前進2020東京奧運的資格賽，也將是他上任後重點工作。



目前世界12強賽其中一組預賽確定在台灣舉行，儘管一級賽事由中職負責「組訓賽」，但對於「賽」定義，中職認定為主辦賽事，與棒協、體育署認定「參賽」不同，雙方都僵持不下。



中職和棒協長期以來對中華隊參加重要國際賽事，產生不少歧異和對立，組訓賽經常喬不攏，頻遭質疑抵銷了中華隊戰力。辜仲諒接掌棒協後，被外界期待能夠化解僵局。



資深球評曾文誠與曾任第一屆世界棒球經典賽中華代表隊總教練、台灣體育運動大學校長林華韋都看好，辜仲諒可望改善棒協與中職的關係。



曾文誠表示，由於辜仲諒身兼中信兄弟球團老闆和棒協理事長，與中職關係深厚，將有助雙方整合，派出最強的球隊打出好成績。



為了台灣棒球運動能健全發展，林華韋也呼籲，各界能理性看待問題，共同為棒球環境努力。



由於中信集團擁有龐大資源，曾文誠認為，未來國家隊培訓或比賽，以辜仲諒財力、背景以及人脈，希望除了能帶給中華隊更好訓練環境外，還能進一步擴展台灣棒球在國際上的地位。



除了提升國家隊實力外，林華韋認為，辜仲諒上任後重點工作還包括健全基層棒球環境，像是提升業餘球隊比賽球場品質等。



棒球號稱是台灣國球，2020年棒球重返東京奧運，參賽隊伍定為6隊，扣除地主國日本外，其餘5張門票的產生，中華隊最大的勁敵毫無疑問是南韓，但面對日本與南韓都已產生總教練，中華隊總教練迄今尚未出爐，必須加緊腳步，而這也是辜仲諒上任後，最大的挑戰。（編輯：黃瑞弘）1070519