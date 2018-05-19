棒協新時代 辜仲諒當選理事長

（中央社記者謝靜雯、李晉緯台北19日電）辜仲諒今天當選棒協第12屆理事長，教育部體育署署長林德福表示，國球的發展需要職業、業餘一起努力，雙方既需分工也要合作，才能撐起棒球的未來。



因應國民體育法修法，棒協去年通過組織章程修正草案，理事長改由全體會員直選，今天在松山車站大樓投票，儘管一度傳出有會員抱怨排隊太久，但最後順利完成改選。



旗下擁有中職中信兄弟隊的辜仲諒這次同額競選，在總票數為1641票中，僅需329票就可當選，但他在今天投出的1138票中，拿下1025票，高票當選，成為第一位會員直選、也是首位擁有職棒球隊的棒協理事長。



林德福表示，選前他曾與中職秘書長馮勝賢會面，當時知道辜仲諒登記為棒協理事長參選人，「我們兩人都寄予厚望」，認為辜仲諒接掌棒協，有助於後續棒協與中職間溝通的順暢。



林德福提到，因為辜仲諒有職棒隊，也支持黑豹旗、認養基層球隊，不論職業、業餘棒球都有著墨，也投注很多心力，看得出來「他對棒球用情很深」。



針對未來重要國際賽事的組、訓、賽，林德福期待，棒協、中職間的合作能有更彈性、更多元的選項，辜仲諒當選棒協理事長後，將來應該會比較容易達到溝通的目的。



除了辜仲諒當選理事長外，這屆棒協理事共38人參選、應選30人，中信金融管理學院董事孫紀蘭以個人會員身分參選，在38名參選人中得票數最高，總計拿下600票，其他當選人還包括前內政部長余政憲、亞洲棒球總會會長彭誠浩等。



團體會員理事當選人得票最高為獅隊領隊蘇泰安，運動選手運動理事當選人則有楊清瓏、林華韋、葉志仙、趙士強等。



監事總計11人參選，應選9人，得票最高的為律師林俊儀，拿下490票，前職棒球星張泰山、郭李建夫也當選。



棒協預定31日召開理監事會議，會中選出常務理監事及副理事長，會後將舉行新任理事長記者會，在報請內政部核備後，7月1日交接。（編輯：黃瑞弘）1070519