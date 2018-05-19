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大谷翔平神臂 練習時打到右外野計分板

發稿時間：2018/05/19 19:23

最新更新：2018/05/19 19:23

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（中央社記者曹宇帆洛杉磯19日專電）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊日籍二刀流球星大谷翔平，今天在賽前的打擊練習揮棒，沒想到球打到右外野的計分板，這可能是他揮棒打到最遠的距離。

根據「橘郡紀事報」（Orange County Register）報導，因從未有球員做過這樣的事，以致天使沒有實際量測，究竟這高49英尺（約14.9公尺）的計分板正面至本壘板的確切距離。

不過，估計這計分板至本壘板的距離大約500英尺，預計明天將公布確切的量測結果。

在賽後記者會上，大谷翔平答覆記者提問表示，不確定這是否就是他曾打過最遠的距離，但這或許可說，自己的打擊在各方面都有進步的證明。

晚間天使在安那罕主場對戰坦帕灣光芒隊4連戰第2場的比賽，大谷翔平雖沒有擊出全壘打，不過2局下首次上場打擊，大棒一揮球飛向深遠的中外野全壘打牆前落地，形成2壘安打。

這個安打與他昨晚在天使和光芒首戰，9局下擊出的陽春全壘打，球飛行的軌跡近似。

大谷翔平答覆記者詢問指出，他致力對每個投球擊出全壘打，不論是飛向右外野、中外野或左外野，

談到自己在美職的發展，他則說，雖有語言方面的隔閡，競爭更是激烈，必須不斷地努力提升自己的競爭力，儘管如此，仍享受在大聯盟的每一天。

即使天使與光芒4連戰的第2場，天使3比8敗北苦嘗4連敗，不過沉寂已久的強打楚勞特（Mike Trout）則是擊出陽春全壘打，終結21個打數無安打的難堪紀錄。

總教練索西亞（Mike Scioscia）在賽後記者會指出，他覺得很多發展正要開始，球員們已遭遇了幾個好投手，不過他們有足夠的能力，表現可比過去10天更進步。（編輯：高照芬）1070519

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