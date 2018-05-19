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台大公館商圈封街 達欣球員為3對3籃賽站台

發稿時間：2018/05/19 20:53

最新更新：2018/05/19 21:35

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台北市公館商圈19日封街進行3對3籃球賽，SBL台北達欣球員林宜輝（右起）、張家榮、黃鎮現身站台，也當場和球友組隊上場。中央社記者李晉緯攝　107年5月19日台北市公館商圈19日封街進行3對3籃球賽，SBL台北達欣球員林宜輝（右起）、張家榮、黃鎮現身站台，也當場和球友組隊上場。中央社記者李晉緯攝　107年5月19日

（中央社記者李晉緯台北19日電）台大公館商圈今天封街進行3對3籃球賽，SBL達欣的林宜輝、張家榮、黃鎮現身站台，並當場和球友組隊，在夏日街頭來了場鬥牛賽。

今天的比賽吸引男、女兩組共48隊籃球愛好者參與，在下午的比賽開始前，達欣的3名球星也現身與球友同樂，黃鎮、張家榮分別與男、女球友各一人組隊對抗，林宜輝則是擔任裁判角色，經過5分鐘的較勁，黃鎮率領的紫隊以6比4擊敗張家榮帶領的黃隊。

師大畢業的林宜輝表示，他在台大公館商圈生活了8年，商圈內可以看電影、吃美食、玩水、逛街，是從事休閒活動的好地方。

張家榮則說，平常很少有機會參加戶外的比賽，雖然今天有點熱，但這次能參加這場封街舉辦的籃球賽，用運動與民眾同樂，他感到很開心。

談到國內籃球的近況，去年11月在世界盃資格賽，砍進4記三分球，差點幫助中華隊在客場擊敗菲律賓的黃鎮表示，現在大家關注的焦點，就是中華隊接下來在世界盃資格賽的兩場主場賽事，因為只要再贏一場球，中華隊就能獲得晉級。

黃鎮提到，中華隊陣中可能不少人沒在主場打過這麼大的比賽，到時候應該在地主球迷加油聲中會表現得更積極，但比賽沒有穩贏的，到時候還是要看大家臨場的表現，「不過有機會就要勇敢去拚」。（編輯：劉政權）1070519

2018愛戀公館街頭籃球3對3爭霸賽19日在公館商圈封街登場，48支隊伍在街頭盡情揮灑汗水，享受街頭鬥牛樂趣。中央社記者吳家昇攝　107年5月19日2018愛戀公館街頭籃球3對3爭霸賽19日在公館商圈封街登場，48支隊伍在街頭盡情揮灑汗水，享受街頭鬥牛樂趣。中央社記者吳家昇攝　107年5月19日
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