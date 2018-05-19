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郭阜林單場雙響砲 獅對戰悍將11連勝

發稿時間：2018/05/19 21:55

最新更新：2018/05/19 21:55

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（中央社記者謝靜雯新北19日電）中職統一獅隊本季專打富邦悍將隊，今天比賽郭阜林單場雙響砲，率隊以9比5拿下對戰11連勝，高國慶7局敲安達成生涯1600安；獅隊拿勝，Lamigo桃猿隊輸球，賽後勝差追近至2場。

統一獅隊本季打富邦悍將隊特別順手，今天比賽先發投手洪心騏投4局被敲8支安打，失掉4分（3分責失分），牛棚投手黃竣彥、王鏡銘、邱浩鈞、陳韻文接連登板，僅再讓悍將隊拿下1分；黃竣彥中繼投2局無失分，拿下個人中職生涯首勝。

悍將隊今天比賽首局靠著蔣智賢敲出個人本季第7轟，幫助球隊取得2分領先，獅隊2局有攻勢，靠著鄭鎧文個人本季第2轟，2分砲替球隊扳平比數，再靠著接連安打、失誤添分，單局攻下5分，取得5比2領先。

悍將隊5局靠著接連安打追回2分，獅隊7局再起攻勢，郭阜林敲出個人本季第10轟，陳鏞基二壘打、高國慶安打，送回團隊第7分，高國慶7局從陳鴻文手中敲出的安打，也是個人中職生涯第1600安，為中職史上第3人。

獅隊郭阜林全壘打打不停，8局敲出個人單場第2轟，單場雙響砲為生涯第3次，賽後本季全壘打數達11轟，已經追平去年個人單季全壘打數，目前穩居中職全壘打王。

郭阜林表示，今天攻擊設定挑高一點的球打，8局從郭泓志手中敲出單場第2轟很開心，「先前只有在郭泓志還在獅隊時，隊內對抗賽交手，他是上過美職大聯盟的球員，很開心可以在正式比賽從他手中敲出全壘打」。

獅隊本季與悍將隊交手，加上今天比賽總計14場對戰，戰績13勝1敗、拿下對戰11連勝，今天比賽贏球，加上另一場比賽目前中職戰績排名首位的Lamigo桃猿隊輸球，賽後獅隊與桃猿隊勝差拉近到2。（編輯：劉政權）1070519

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