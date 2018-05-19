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英雄聯盟MSI四強戰負KZ 閃電狼無緣爭冠

發稿時間：2018/05/19 22:36

最新更新：2018/05/19 22:36

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（中央社記者李晉緯台北19日綜合報導）台灣戰隊閃電狼今天在英雄聯盟MSI四強賽以1比3不敵本次奪冠呼聲極高的韓國代表KZ，無緣闖進20日的冠軍賽。

閃電狼這次在德國柏林進行的「英雄聯盟」季中邀請賽（MSI）小組賽中一度以6連勝位居第1，最終以7勝3敗和中國大陸代表RNG戰績相同，雖然閃電狼在加賽不敵RNG，但仍以分組第2之姿晉級。

在法國巴黎進行的四強賽，RNG18日擊敗歐洲代表FNC，率先搶下決賽門票，另一張冠軍賽入場券今天由閃電狼和KZ爭奪，賽事採BO5。

今天比賽的第1局，KZ在13分鐘拿到下路首塔，之後雙方在中路打出3換3，25分鐘閃電狼經濟已落後5000，第33分鐘KZ收下首條巴龍，第35分鐘將經濟領先拉開到1萬，並在41分鐘吃下第2條巴龍，在43分鐘攻下閃電狼高地後，KZ收下首勝。

第2局閃電狼在15分鐘經濟領先2000，再集結下路取得3外塔，連續兩波團戰獲勝後收下巴龍，在第25分鐘的擊殺數已經呈現11比1的局面，隨後閃電狼轉進對方高地，在打出3殺後於28分鐘拿下對手主堡，將戰情扳平。

第3局閃電狼首塔被對手收下後，在8分鐘KZ經濟領先1000，22分鐘雖搶開戰，但被擋下還遭反打0換2，此時閃電狼打出3換2，但之後仍讓KZ拿到巴龍，KZ25分鐘經濟領先3000，閃電狼28分鐘打出1換3，接下來雙方在高地開戰，在第31分鐘KZ推倒閃電狼主堡，拿下第2勝率先「聽牌」。

第4局KZ於12分鐘拿下首榙，16分鐘的上路開戰，閃電狼打出1換2，26分鐘KZ搶攻閃電狼高地，32分鐘KZ吃掉巴龍並進逼高地，打出2換4後攻破閃電狼主堡，拿下第3勝。

最終閃電狼就以1比3不敵KZ，無緣晉級冠軍戰，今天獲勝的KZ明天將與首場四強賽出線的RNG爭冠。（編輯：劉政權）1070519

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