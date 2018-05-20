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獅打悍將很自在 布魯斯一勝難求牽動調度

發稿時間：2018/05/20 18:30

最新更新：2018/05/20 18:41

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zoom in 中華職棒富邦悍將隊本季與統一獅隊交手戰績不佳，20日賽前對戰1勝13敗，悍將總教練葉君璋受訪時表示，「對於獅隊目前這樣的狀況，不管哪個投手上去投都會很辛苦」。中央社記者謝靜雯攝　107年5月20日中華職棒富邦悍將隊本季與統一獅隊交手戰績不佳，20日賽前對戰1勝13敗，悍將總教練葉君璋受訪時表示，「對於獅隊目前這樣的狀況，不管哪個投手上去投都會很辛苦」。中央社記者謝靜雯攝　107年5月20日

（中央社記者謝靜雯新北20日電）富邦悍將隊本季與統一獅隊交手戰績不佳，今天賽前對戰1勝13敗，悍將隊總教練葉君璋表示，「獅隊現在對我們打得蠻自在的」；洋投布魯斯勝場遲未開張，也牽動先發投手布局。

獅隊本季專打悍將隊，今天賽前總計14場交手，獅隊拿下13勝1敗、對戰11連勝，昨天比賽悍將隊先發投手布魯斯投6局被敲5支安打，失掉5分（4分責失分），吞下個人本季第5敗，目前為止本季勝場還沒開張。

葉君璋表示，其實布魯斯先發出賽狀況越來越好，「但對於獅隊目前這樣的狀況，不管哪個投手上去投都會很辛苦」，但現階段沒有規劃尋找新洋投；悍將隊王牌投手羅力前幾個球季與獅隊對戰成績不錯，但今年目前為止6場對戰戰績1勝3敗，壓制力不如過往。

葉君璋提到，原本教練團考慮羅力過去與獅隊對戰戰績不錯，讓他多投獅隊，但目前看來效果不好，「對手也有研究他（羅力），悍將會再調整先發安排」；布魯斯勝投難求，是目前3名洋投中出賽場次最少，也影響整個先發輪值的安排。

悍將隊除了3名洋投外，先前在先發輪值中的本土投手陳鴻文近期狀況不佳調往中繼，本土先發除了陳仕朋外，黃亦志也是可能人選，至於原本定位牛棚的林煜清，今天也在二軍先發出賽投4局無失分，有可能下週負擔一場先發。（編輯：吳佳穎/李錫璋）1070520

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