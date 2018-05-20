施子謙本季先發5連勝 獅對戰悍將12連勝

中職統一獅隊投手施子謙（圖）20日對富邦悍將6局優質先發，陳鏞基敲出個人本季第6轟，獅隊以6比4獲勝，拿下與悍將隊對戰12連勝，施子謙也拿下開季先發5連勝。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 107年5月20日

（中央社記者謝靜雯新北20日電）中職統一獅隊對富邦悍將打得特順手，獅隊先發投手施子謙6局優質先發，陳鏞基個人本季第6轟出爐，以6比4拿勝，延續對戰連勝紀錄至12場，賽後與Lamigo桃猿隊勝差拉近至1場。



獅隊先發投手施子謙本季目前為止只要先發出賽就是勝投，今天總計投6局被敲6支安打，投出2次保送，失掉3分責失分，拿下開季先發5連勝，賽後防禦率2.97。



獅隊本季專門打悍將隊，今天拿下對戰12連勝，再贏1場就可以追平中職單季對戰最多13連勝紀錄；今天賽後獅隊與悍將隊本季15場交手，戰績14勝1敗，悍將隊3名洋投與獅隊交手各吞3敗，唯一1勝是羅力拿下。



獅隊總教練黃甘霖表示，施子謙開季沒有在一軍名單中，但他在二軍把自己準備好，上到一軍後展現穩定好表現，「成熟度又比去年更好」；施子謙表示，上場投球就是想辦法引誘打者出棒，並不特別追求三振，希望盡量減少用球數。



中職過去2個球季都沒能有本土先發投手拿下單季10勝，施子謙今天拿下本季第5勝，與多人並列聯盟勝投王，也是目前勝投最多的本土投手，被問起有沒有想過挑戰單季10勝，施子謙表示：「勝投是個人的紀錄，但對我來說，目前團隊贏球更重要。」



今天比賽悍將隊攻勢集中在前兩局，首局靠著接連安打先馳得點，2局陳品捷三壘打，再靠著高飛犧牲打跑回第2分，林宥穎二壘打、盜上三壘，再靠著高飛犧牲打跑回分數，取得3比0領先。



獅隊前2局沒有拿下分數，3局潘彥廷三壘打、陳鏞基安打，先拿1分，4局再靠著接連4支安打，單局攻下2分，3比3扳平比數，陳鏞基5局敲出個人本季第6轟，2分砲替球隊超前比數；獅隊今天全場敲出16支安打，陳鏞基單場2安、貢獻3分打點。



陳鏞基笑說，全壘打那球有點打高了，飛出全壘打牆有點嚇一跳。本季獅隊與悍將隊交手成績亮眼，大家打起來也更有自信，儘管比賽前半段落後也不會特別有壓力；陳鏞基關鍵全壘打幫助施子謙拿下開季5連勝，賽後也開玩笑對施子謙喊話，「單季10勝、明年加薪」。（編輯：陳怡璇/張銘坤）1070520