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馬林魚隊友火力支援 陳偉殷勝投候選人

發稿時間：2018/05/21 04:14

最新更新：2018/05/21 04:14

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（中央社記者鄭崇生華盛頓20日專電）效力於馬林魚隊的左投陳偉殷今天作客先發出戰勇士隊，馬林魚隊4局上一輪猛攻、包括擊出滿貫全壘打，一口氣攻得6分，6局結束，暫以6比2領先，陳偉殷成為勝投候選人。

陳偉殷今天前5局控球狀況不錯，壓制勇士隊的強大打線，僅讓第3棒的弗利曼（Fredie Freeman）在4局下半擊出穿越二、游方向的一壘安打，沒有失分；到了6局下，陳偉殷體力下降，勇士隊靠接連4支安打、攻下2分，這局在1人出局、一、二壘有人的情況下，陳偉殷被換下場，幸好中繼投手魏特準（Nick Wittgren）幫忙，馬林魚沒有再失分。

6局結束馬林魚隊暫以6比2領先勇士隊，也讓陳偉殷有望拿下今年球季的第2勝。

陳偉殷今天這場比賽主投5又1/3局，總計投球數為82球，其中有56個好球、26個壞球，送出5次三振、1次四壞保送，被擊出5支安打、失兩分都是自責分。

打擊方面，馬林魚隊的打者在4局上半掌握進攻機會，打線連貫形成得分大局，一口氣攻得6分。

馬林魚隊在第4局的首打席波爾（Justin Bour）一上場就擊出左外野方向三壘安打，而勇士投手德黑蘭（Julio Teheran）對決下一棒打者卡斯楚（Starlin Castro）時，竟不慎讓球掉落在投手丘上、主審判定波爾回本壘，馬林魚隊拿下這場比賽的第1分。

馬林魚隨後上場的打者趁德黑蘭不穩、靠接連安打及保送再攻得1分，並形成滿壘無人出局的情況，第8棒布林森（Lewis Brinson）掌握進攻機會，擊出滿貫全壘打，馬林魚在這局一口氣攻下6分，也為陳偉殷今天的可能勝投奠定基礎。（編輯：嚴思祺）1070521

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