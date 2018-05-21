馬林魚牛棚守不住 陳偉殷勝投飛了

（中央社記者鄭崇生華盛頓20日專電）馬林魚隊今天作客出戰勇士隊，勇士隊不放棄任何反攻機會，9局下一口氣追回6分，終場以10比9擊敗馬林魚，也讓馬林魚隊先發投手陳偉殷的勝投飛了。



馬林魚隊牛棚9局下半未能守住9比4的領先優勢，先被接連安打攻下4分，最後換上場的後援投手葛瑞羅（Tayron Guerrero）也沒能穩住，對決勇士隊第8棒史萬森（Dansby Swanson），在2出局情況下，被史萬森敲出左外野方向致勝安打、帶有2分打點，勇士隊逆襲成功，9局下半一口氣攻下6分，終場以10比9擊敗馬林魚隊，也讓陳偉殷眼看就要到手的勝投、如「煮熟的鴨子飛了」。



陳偉殷今天這場比賽主投5又1/3局，總計用球數為82球，其中有56好球、26壞球，送出5次三振、1次四壞保送，被擊出5支安打、失兩分都是自責分，無關勝負。這場比賽後，陳偉殷的防禦率降至6.55。



馬林魚隊比賽前半段打擊捧場，4局上半一口氣攻得6分，而陳偉殷前5局也壓制住勇士隊打線，僅被敲出1支安打，直到6局下才被接連敲出安打、失兩分，他退場時馬林魚隊以6比2領先。



而勇士隊全隊打擊率在大聯盟所有球隊中高居第3，也非虛名，在第6、第7兩局各攻下2分進帳，即便馬林魚隊9局上還敲出陽春全壘打，也未能保住賽局，勇士隊展現不放棄的奮戰精神，在最後一局一口氣攻得6分，讓馬林魚在與勇士隊三連戰系列賽中的第2場比賽、輸在最後一局，陳偉殷今年球季的第2勝，還要再等等。（編輯：嚴思祺）1070521