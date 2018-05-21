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陳偉殷無緣勝投但收穫大 慢慢找回好的感覺

發稿時間：2018/05/21 08:14

最新更新：2018/05/21 08:14

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（中央社記者謝靜雯台北21日電）旅美馬林魚隊投手陳偉殷，今天碰上目前國聯戰績首位勇士隊，投5.1局失2分，但牛棚沒能穩守，球隊以9比10輸球；儘管與勝投擦肩，但陳偉殷直言收穫大，慢慢找回原本好的感覺。

陳偉殷今天先發對上目前國聯戰績排行首位的勇士隊，今天前5局僅被敲出1支安打，有效壓制對手打線，沒讓勇士隊拿下分數，但6局1人出局後接連被敲4支安打掉分，球隊6比2領先時退場。

陳偉殷今天總計用82球投5.1局被敲5支安打，投出5次三振，失掉2分責失分，勇士隊比賽後半段追分，9局靠著接連保送、安打，一口氣攻下6分、逆轉拿勝，陳偉殷無緣勝投。

談起今天第6局狀況，陳偉殷表示有2支安打是失投的高球剛好被逮到，還好造成的傷害不是很大，另外2支安打，只能說運氣不好，剛好穿越出去。

今天比賽只投了82球就退場，陳偉殷表示這是總教練的調度，「我沒有辦法說什麼，只能控制當下自己該做什麼事情，會不會被換下來不是我能控制的」；陳偉殷也提到，棒球沒有辦法控制的事情太多，「但至少我覺得我今天投出來的內容，是往好的方向發展」。

陳偉殷無緣勝投，但他對自己今天先發表現滿意，包括控球、變化球、球的尾勁、角度都已經慢慢找回自己原本該有的水準，與捕手的搭配、自己的想法和策略，以及利用主審的好球帶嘗試不同的方向攻擊打者，策略都有達到明顯的效果。

陳偉殷自評，今天投球整體狀況慢慢找回之前好的感覺，這樣好的感覺很久沒有出現了，也提到今天這場比賽所有球路丟出來感覺都很順，是這場比賽最大的收穫，「只能說勇士隊是非常棒的球隊，也是近期大聯盟數一數二的戰績好的球隊，以目前自己的感覺來說，能投出這樣的內容，已經有點不可思議，相信接下來會越來越好」。（編輯：方沛清）1070521

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