泰國湯姆斯盃羽球賽 中華男子完勝德國

在泰國曼谷舉行的湯優盃羽球賽，其中男子團體的湯姆斯盃，中華隊20日晚間首戰德國，由單打周天成領軍首先擊敗對手。中央社記者劉得倉曼谷攝 107年5月21日

（中央社記者劉得倉曼谷21日專電）在泰國曼谷舉行的湯優盃羽球賽，其中男子團體的湯姆斯盃中華隊首戰德國，由單打周天成領軍擊敗對手後，之後的兩組雙打和單打王子維等人，都是直落二贏球，獲得5分積分。



這一場比賽分成男子團體的「湯姆斯盃」和女子團體的「優霸盃」兩大賽事，中華隊男子在湯姆斯盃被分到C組與日本、德國和香港同組，至於優霸盃，中華隊女子則在B組與泰國、德國和香港同組。



中華隊總教練張政雄接受中央社記者訪問時表示，一如先前的預估，對德國隊的勝算大，由於是第一場比賽，選手對場地比較生疏，必須適應場地的風向和球場情況，剛開始有一些調適的問題，所幸都很快調整過來，不論是男單或男雙都順利贏球。



張政雄指出，男子組接下來與日本和香港的比賽，必須全力以赴，像男單部分，香港隊的實力和中華隊相差不多，就看臨場表現，至於日本隊的情況也相當不錯，預估是五五波，希望選手好好發揮，爭取好成績；至於女子部分，接著對上的德國和泰國，實力也都和中華隊接近，選手們必須調整好實力，全力應戰。



這場比賽，各國好手精銳盡出，張政雄表示，這也是8月亞運的前哨戰和測試賽，各國選手和教練也在瞭解選手們的情況，並根據對戰節奏進行分析調整。



20日晚間的比賽，中華民國駐泰國經濟文化辦事處代表童振源也率領代表處一級主管與旅泰僑胞為中華隊加油，同時慰勉他們比賽的辛勞。（編輯：陳俊碩）1070521