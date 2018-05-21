希克斯169公里伸卡球連發 改寫大聯盟紀錄

（中央社芝加哥20日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB聖路易紅雀後援投手希克斯（Jordan Hicks）今天對費城費城人的比賽中，飆出2顆時速105英里（169公里）火球，成為大聯盟10年來第一人。



法新社報導，希克斯今天不只改寫本季最快球速紀錄，更成為大聯盟近10年來將球速留存為公認紀錄後，第一名能在同一場比賽投出2球以上105英里球速的投手。



除了希克斯之外，能將球速飆破105英里的投手，僅有紐約洋基終結者、古巴強投查普曼（Aroldis Chapman）。



這場比賽紅雀5比1擊敗費城人，21歲的菜鳥右投希克斯於9局上面對打者艾雷拉（Odubel Herrera）時，火球連發。



雷達測速槍上先後出現104.2英里、105英里、104.3英里、105英里與103.7英里。根據大聯盟官網，球種都是伸卡球。



大聯盟官網報導，希克斯破表的球速一亮在大螢幕上時，引發紅雀球員休息區一陣鼓譟。而希克斯賽後表示，對手艾雷拉走進打擊區「好像花了一輩子的時間，這讓我有點生火，所以我決定拿出來對付他」。



希克斯原本可以三振艾雷拉，但第3個好球捕手沒有接進手套，艾雷拉以不死三振站上一壘。



在此之前，大聯盟本季最快球速是由查普曼保持，他在5月8日對波士頓紅襪外野手布萊德雷（Jackie Bradley）的觸身球達103.3英里。



大聯盟本季球速最快的10球當中，希克斯就占了8球。他共投22局有9次三振、16次四壞保送，戰績2勝1敗、防禦率2.05。（譯者：林宏翰/核稿：蔡佳敏）1070521