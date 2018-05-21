曾仁和優質先發 胡智為吞敗張育成開轟

（中央社記者謝靜雯台北21日綜合報導）旅美小熊隊3A投手曾仁和今天7局優質先發、無關勝敗，光芒隊3A投手胡智為先發4.2局挨轟，吞下本季第3敗，印地安人隊3A張育成本季第3轟出爐，幫助球隊拿下勝利。



小熊隊今天比賽與皇家隊交手，曾仁和2局被歐赫恩（Ryan O’Hearn）敲出陽春砲掉分，3局再接連被敲安打失掉第2分，4局回穩，4到6局都讓對手3上3下，7局雖投出保送，但沒再讓對手拿下分數。



小熊隊今天比賽6局打完0比2落後，7局下半靠著觸身球保送、接連安打、失誤，單局攻下2分、扳平比數，9局下半最後反攻機會，靠著弗利曼（Mike Freeman）再見安以3比2拿勝。



曾仁和今天先發用104球投7局，被敲4支安打包括一發全壘打，飆出9次三振，失掉2分責失分，單場9K為曾仁和本季小聯盟出賽單場三振數新高，球隊終場贏球、曾仁和無關勝敗，賽後防禦率7.01。



旅美印地安人隊小聯盟3A野手張育成，今天賽前2場出賽沒有安打表現，與白襪隊比賽先發打第3棒、守三壘，3局敲出2分砲幫助球隊取得領先，個人本季第3轟出爐，球隊比賽就靠著張育成的全壘打以2比1拿下勝利。



光芒隊小聯盟3A投手胡智為，今天對海盜隊先發，2局被伍德（Eric Wood）敲出2分砲掉分，4局接連被敲安打失掉第3分，5局2出局、球隊1比3落後時退場，球隊終場以2比9吞敗，胡智為承擔敗投。



胡智為今天總計用81球投4.2局，被敲5支安打包括一發全壘打，投出7次三振，失掉3分皆為責失分，吞下個人本季小聯盟第3敗，賽後防禦率4.18。（編輯：張芷瑄）1070521